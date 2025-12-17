Obavijesti

News

Komentari 0
GRIPA UZIMA MAHA

Gripa se širi sve brže, više od 14.000 oboljelih, evo gdje ih je najviše: 'Stariji, cijepite se!'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Gripa se širi sve brže, više od 14.000 oboljelih, evo gdje ih je najviše: 'Stariji, cijepite se!'
Zagreb: Cijepljenje protiv gripe | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uobičajeno obolijevaju najviše djeca vrtićke dobi, a potom slijede školarci. Procijepljenost je, nažalost, prilično loša, pa stručnjaci apeliraju da cjepivo svakako prime najugroženiji - stariji od 65 i ljudi s kroničnim bolestima

Gripa u Hrvatskoj sve više uzima maha, pa najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji se odnose zaključno na 50. tjedan ove godine, kažu da je do sada prijavljeno 14.342 oboljelih. Od toga je čak polovina, ukupno 7251 prijava, zaprimljena upravo u ovom 50. tjednu čiji je posljednji dan 14. prosinca.

Najviše oboljelih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja po broju zaraženih prednjači otkako je krenula ovogodišnja epidemija. Nakon nje slijede Dubrovačko-neretvanska i Međimurska županija. Uobičajeno, najviše oboljelih od gripe je među djecom vrtićke dobi. Prednjače oni starosti između pet i šest godina, a slijede djeca starosti između jedne i četiri godine. Gripa je ispraznila vrtiće, ali i škole, a epidemija koja je stigla ranije nego inače mogla bi imati jači intenzitet nego prethodnih godina.

Cijepljenje je ključ Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj
Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj

Najmanje je oboljelih u među starijima od 65 godina, no upravo za njih ova sezonska zarazna bolest može biti najopasnija, baš kao i za kronične bolesnike. Uobičajeno, procijepljenost u Hrvatskoj nije dovoljna.

Kako ističu stručnjaci, idealno bi bilo da se cijepi 75 posto stanovništva, što je nemoguće postići. Preko HZJZ-a je naručeno 420.000 doza, no cijepilo se oko 315.000 ljudi, što je daleko ispod broja koji bi bio poželjan.

- S obzirom da nije moguće postići visoku procijepljenost od 75 posto koja bi značajno utjecala na jačinu i pojavnost gripe u općoj populaciji, apeliramo da se cijepljenju svakako odazovu barem ljudi s povećanim rizikom od komplikacija. Riječ je o starijim ljudima i onima s kroničnim bolestima. Kod njih cjepivo sprječava teške oblike gripe, a time i rizik od hospitalizacija i smrtnosti – kaže nam dr. Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravtvo.

HALMED O LIJEKU PROTIV GRIPE 'Zalihe Tamiflua su dobre, stižu i nove doze, ako ih neka ljekarna nema, može ga naručiti'
'Zalihe Tamiflua su dobre, stižu i nove doze, ako ih neka ljekarna nema, može ga naručiti'

Prema podacima HZJZ-a, ove su sezone prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i komplikacija koje ta bolest nosi sa sobom. Povećani broj umrlih u odnosu na period izvan sezone gripe povezuje se upravo s već spomenutim kategorijama starijih i kronično bolesnih, iako je, navode u HZJZ-u,  teško reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe. U ovom potonjem misli se na posljedice pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025