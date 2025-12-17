Gripa se širi sve brže, više od 14.000 oboljelih, evo gdje ih je najviše: 'Stariji, cijepite se!'

Gripa u Hrvatskoj sve više uzima maha, pa najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji se odnose zaključno na 50. tjedan ove godine, kažu da je do sada prijavljeno 14.342 oboljelih. Od toga je čak polovina, ukupno 7251 prijava, zaprimljena upravo u ovom 50. tjednu čiji je posljednji dan 14. prosinca.

Najviše oboljelih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja po broju zaraženih prednjači otkako je krenula ovogodišnja epidemija. Nakon nje slijede Dubrovačko-neretvanska i Međimurska županija. Uobičajeno, najviše oboljelih od gripe je među djecom vrtićke dobi. Prednjače oni starosti između pet i šest godina, a slijede djeca starosti između jedne i četiri godine. Gripa je ispraznila vrtiće, ali i škole, a epidemija koja je stigla ranije nego inače mogla bi imati jači intenzitet nego prethodnih godina.

Najmanje je oboljelih u među starijima od 65 godina, no upravo za njih ova sezonska zarazna bolest može biti najopasnija, baš kao i za kronične bolesnike. Uobičajeno, procijepljenost u Hrvatskoj nije dovoljna.

Kako ističu stručnjaci, idealno bi bilo da se cijepi 75 posto stanovništva, što je nemoguće postići. Preko HZJZ-a je naručeno 420.000 doza, no cijepilo se oko 315.000 ljudi, što je daleko ispod broja koji bi bio poželjan.

- S obzirom da nije moguće postići visoku procijepljenost od 75 posto koja bi značajno utjecala na jačinu i pojavnost gripe u općoj populaciji, apeliramo da se cijepljenju svakako odazovu barem ljudi s povećanim rizikom od komplikacija. Riječ je o starijim ljudima i onima s kroničnim bolestima. Kod njih cjepivo sprječava teške oblike gripe, a time i rizik od hospitalizacija i smrtnosti – kaže nam dr. Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravtvo.

Prema podacima HZJZ-a, ove su sezone prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i komplikacija koje ta bolest nosi sa sobom. Povećani broj umrlih u odnosu na period izvan sezone gripe povezuje se upravo s već spomenutim kategorijama starijih i kronično bolesnih, iako je, navode u HZJZ-u, teško reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe. U ovom potonjem misli se na posljedice pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse.



