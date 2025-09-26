Grlić Radman: 'Komšić je svojim govorom u UN-u unazadio odnose Hrvata i Bošnjaka'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ocijenio je da je član Predsjedništva BiH Željko Komšić teško unazadio odnose Hrvata i Bošnjaka u toj zemlji nakon što je u govoru pred Ujedinjenim narodima optužio Hrvatsku za agresiju na BiH i korupciju u predmetu pred Europskim sudom za ljudska prava.

"Odbacujemo aluzije nelegitimnog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je teško unazadio odnose između Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH", objavio je na X-u šef hrvatske diplomacije.

Komšić je u četvrtak u govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku optužio Hrvatsku za agresiju tijekom rata na BiH i za rušenje žalbe njegova savjetnika Slavena Kovačevića. Izrazio je i sumnju u korupciju Europskog suda za ljudska prava u tom predmetu.

Grlić Radman je naveo kako Komšić "nastavlja s aktivnostima koje urušavaju stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine te sabotiraju njen europski i euroatlanski put'.

Njegov istup je na X-u osudio i zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, rekavši kako retorika koju Komšić koristi produbljuje unutarnje podjele u zemlji i nanosi štetu ugledu Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni.