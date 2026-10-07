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GOSTI U OTVORENOM

Grlić Radman nakon MED9: 'Nema prečaca za ulazak u EU'

Piše Iva Tomas,
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Grlić Radman nakon MED9: 'Nema prečaca za ulazak u EU'
Foto: HRT
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Govoreći o sigurnosti, Bandov je istaknuo i važnost poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sudionici su razgovarali i o demografiji, ruralnim područjima i hrvatskim otocima

Sigurnost, energija, ilegalne migracije, poljoprivreda i demografija bile su glavne teme emisije Otvoreno nakon sastanka zemalja MED9 u Splitu. Gosti su bili ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Gordan Akrap te profesor Goran Bandov, piše HRT.

Grlić Radman istaknuo je važnost MED9, koji okuplja devet članica EU-a s oko 205 milijuna stanovnika. Posebno je izdvojio Splitsku deklaraciju i teme poput energetske diversifikacije, borbe protiv ilegalnih migracija te jačanja sigurnosti Mediterana. Akrap smatra da regionalna suradnja ne slabi EU, nego omogućuje državama da lakše usklade stavove.

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- Devet država je izjasnilo svoje vrlo jasne stavove po pitanju ilegalnih migracija, energetske sigurnosti i stabilnosti, ali i po pitanju proširenja.

Jedna od glavnih tema bilo je proširenje Europske unije. Grlić Radman poručio je da geopolitički interesi ne mogu zamijeniti reforme i europske kriterije.

- Nema prečaca za ulazak u Europsku uniju, rekao je.

Naglasio je da kandidatkinje moraju ispuniti uvjete vezane uz vladavinu prava, slobodu medija i funkcioniranje slobodnog tržišta. Akrap je dodao da ista pravila moraju vrijediti za sve države kandidatkinje. Goran Bandov ocijenio je da u Srbiji još nije dovoljno snažno prisutna svijest o važnosti europskog puta. Kao problem izdvojio je nedovoljno suočavanje s prošlošću i odnos Srbije prema Rusiji.

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- Vrlo je teško u ovom trenutku predvidjeti da Srbija može napraviti odlučne korake naprijed, rekao je.

Govoreći o sigurnosti, Bandov je istaknuo i važnost poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sudionici su razgovarali i o demografiji, ruralnim područjima i hrvatskim otocima. Akrap je demografiju izdvojio kao pitanje identiteta i dugoročne otpornosti države. Zaključili su da se europska sigurnost danas ne može promatrati samo kroz vojnu obranu, već i kroz energetsku sigurnost, hranu, migracije, demografiju i stabilnost susjedstva.

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