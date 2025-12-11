Plenković: 'Hrvatska sljedeće godine ulazi u OECD. Time ćemo zaokružiti sve strateške ciljeve'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak se u Zagrebu sastao s veleposlanicima članica Europske unije na radnom ručku kojemu je domaćin bio veleposlanik Danske, kazavši im da Hrvatske iduće godine očekuje pridruživanje OECD-u, priopćila je vlada.

Danska predsjeda Vijećem Europske unije od 1. srpnja do 31. prosinca ove godine, nakon čega ulogu preuzima Cipar. U povodu završetka danskog predsjedanja premijera i veleposlanike EU-a na redovitom susretu ugostio je njezin veleposlanik Ole Henrik Frijs-Madsen.

Na sastanku se razgovaralo o globalnim okolnostima s kojima se suočava Europska unija, političkoj i gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, a najavljeno je i održavanje sastanka na vrhu Inicijative triju mora te sastanka skupine EU-MED u Hrvatskoj iduće godine, stoji u priopćenju.

Govoreći o ulasku u desetu godinu svog mandata, Plenković je istaknuo „političku stabilnost kao važan faktor za realizaciju programskih ciljeva vlade usmjerenih na podizanje kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva”, stoji u priopćenju.

Dodao je da Hrvatska iduće godine očekuje pristupanju Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), čime će nakon pristupanja eurozoni i schengenskom prostoru „zaokružiti svoje strateške vanjskopolitičke ciljeve”. Riječ je o organizaciji s 38 članica koja okuplja svjetske demokracije s ciljem jačanja održivog ekonomskog razvoja.

Plenković je diplomatima rekao da će Hrvatska ove godine po BDP-u po stanovniku dosegnuti 78 posto prosjeka EU-a i da je zemlja postigla A razinu investicijskog kreditnog rejtinga.

Naglasio je da Hrvatska namjerava doseći NATO-ve ciljeve o izdvajanju 3,5 posto BDP-a za obranu i 15 za povezane aktivnosti do 2035. i da je proteklih dana s Francuskom potpisala ugovor o kupnji samohodnih haubica Caesar MK2, a s Njemačkom o nabavci 44 tenka Leopard 2A8, priopćila je vlada.