Grlić Radman u Iraku: Uvjeren sam da ovaj susret predstavlja prekretnicu u našim odnosima!

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman razgovarao je u subotu u Bagdadu s iračkim kolegom Fuadom Mohamedom Huseinom o bilateralnim odnosima dvije zemlje, posebice gospodarskim i mogućnosti proširenja suradnje posebno u području trgovine, energetike, vojne industrije, objavio je MVEP.

Šefa diplomacije u posjetu Iraku prati gospodarsko izaslanstvo s predstavnicima Končara, HS Produkta i tvrtke DOK-ING.

Dan ranije je visoki izvor iz hrvatske diplomacije rekao Hini da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) posjetom Iraku "otvara politička vrata" kao preduvjet jačanju gospodarskih veza i većoj prisutnosti hrvatskih tvrtki u toj bliskoistočnoj zemlji.

"Danas smo ministar Husein i ja razgovarali o bilateralnim odnosima i ulozi Iraka u promicanju sigurnosti i stabilnosti bliskoistočne regije", rekao je Grlić Radman.

Prema njegovim riječima, dvije su strane zainteresirane za suradnju na području trgovine, energetike, turizma, vojne industrije.

"Hrvatska ima povoljan položaj i predstavlja energetsko čvorište između Mediterana i središnje Europe", rekao je Grlić Radman, podsjetivši da mnoge hrvatske tvrtke već djeluju u Iraku.

Podsjetio je da naše luke mogu biti ulazne točke za iračke gospodarstvenike i sve ono što Irak želi kako bi bio prisutan na europskom tržištu. U izjavi novinarima je istaknuo da hrvatske tvrtke mogu ponuditi "ekspertizu i tehnologiju razminiravanja" te pomoći u obnovi infrastrukture.

Končar je već prisutan na iračkom tržištu i prije tri godine mu je povjeren projekt revitalizacije hidroelektrane Hadithe na rijeci Eufrat vrijedan 65 milijuna eura, iste hidroelektrane koju je hrvatska tvrtka i izgradila 80-ih godina prošlog stoljeća.

Hrvatska tvrtka HS Produkt za proizvodnju oružja sa sjedištem u Karlovcu već godinama izvozi pištolje i jurišne puške u Irak, dok DOK-ING može pomoći u razminiranju Iraka.

Ministar Grlić Radman je izrazio uvjerenje da se današnjim sastankom s iračkim kolegom "otvara novo poglavlje u odnosima dviju zemalja".

"Uvjeren sam da ovaj susret predstavlja prekretnicu u našim odnosima", rekao je šef hrvatske diplomacije, uz zaključak da se radi o "suradnji koja je na korist obiju država".

Na konferenciji za novinare je također rekao da Hrvatska podržava suverenitet i teritorijalni integritet Iraka te da je "naš zajednički interes sigurnost i stabilnost Iraka i šire regije".

"Hrvatska cijeni napore iračke vlade u promicanju dijaloga, mira i smanjenja napetosti u regiji. Snažan i stabilan Irak je ključan za mir i sigurnost Bliskog istoka", rekao je Grlić Radman.

Fuad Mohamed Husein je rekao da su odnosi između Hrvatske i Iraka snažni, a posebno je istaknuo činjenicu da je "Hrvatska članica EU-a i NATO-a".

"Danas smo razgovarali o bilateralnim odnosnima, trgovinskoj razmjeni, hrvatskim tvrtkama koje posluju u Iraku i proširenju suradnje", rekao je Husein.

Irak je, naglasio je, posebno zainteresiran za suradnju na području energetike, razminiravanja, poljoprivrede, naoružanja i turizma.

"Drago mi je da su ovdje u Bagdadu izaslanstva više hrvatskih kompanija s kojima ćemo pregovarati", rekao je irački ministar.

Razgovaralo se, nastavio je, i o izuzeću od viza za osobe s diplomatskim putovnicama te o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kako se doznaje iz diplomatskih izvora, iračka ministarstva vanjskih i unutarnjih poslova su izrazila spremnost za daljnje produbljavanje suradnje s HS Produktom, DOK.ING-om i Končarom.

Irak pokazuje iznimno zanimanje za tvrtke koje se bave razminiravanjem s obzirom na to da je ta zemlja, prema Međunarodnoj kampanji za zabranu nagaznih mina, najminiranija zemlja na svijetu, s procijenjenih 16 do 20 milijuna mina postavljenih samo za vrijeme rata između Irana i Iraka od 1989. do 1988.

Zemlja je također premrežena minama kao posljedicom rata Sadama Huseina protiv iračkih Kurda, Zaljevskog rata 1991. i invazije predvođene SAD-om 2023.

"Hrvatska ima jako napredne tvrtke za razminiravanje i želimo nastaviti tu suradnju", rekao je Husein.

On je u Hrvatskoj boravio u listopadu 2024. kada je službeno otvoreno veleposlanstvo Republike Irak. To je bio prvi posjet iračkog ministra vanjskih poslova Hrvatskoj u dva desetljeća diplomatskih odnosa.

Grlić Radman i Husein su se krajem rujna ove godine sastali i na marginama 80. Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Grlić Radman se danas također sastao s iračkim ministrom unutarnjih poslova Andulom Amirom al- Šamarijem.

Razgovaralo se o suradnji na području sigurnosti, jačanju kapacitete u borbi protiv terorizma, upravljanju granicama i zaštiti civila, objavio je MVEP na X-u.