Grlić Radman u New Yorku: Nestale osobe su na vrhu naših humanitarnih prioriteta

Piše HINA,
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Kazao je da je Hrvatskoj rat 1990-ih nametnut te da se njegove grube posljedice osjećaju još i danas

Obitelji nestalih osoba iz Domovinskog rata zaslužuju znati istinu, a to je pitanje na vrhu hrvatskih humanitarnih prioriteta, rekao je u New Yorku hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na događaju "Missing Persons in Armed Conflict: Advancing the Search for Answers". Događaj na visokoj razini su u sjedištu Ujedinjenih naroda zajednički organizirali Hrvatska i Švicarska, uz kosponzorstvo Crne Gore, Poljske i Kuvajta.

"Ovo ostaje najteže i najtužnije neriješeno humanitarno pitanje koje proizlazi iz našeg Domovinskog rata. I više je nego primjereno da ta tema pripada samom vrhu naših humanitarnih prioriteta. Ovo je nažalost priča koju dijelimo s mnogim zemljama i narodima diljem svijeta, nismo iznimka", rekao je na događaju Grlić Radman.

Dodao je da je to bio i razlog za organizaciju događaja, za koji su iz ministarstva europskih i vanjskih poslova rekli da mu je svrha jačanje međunarodnih napora u pronalaženju nestalih u oružanim sukobima, pružanje odgovora obiteljima te unaprjeđenje provedbe međunarodnog humanitarnog prava.

"Odgovori o konačnoj sudbini nestalih je nešto što duboko dugujemo njihovim bližnjima, zaslužuju znati istinu čak i ako ona znači informacije o sudbini i posmrtnim ostacima", poručio je.

Kazao je da je Hrvatskoj rat 1990-ih nametnut te da se njegove grube posljedice osjećaju još i danas.

"Prema podacima naših institucija, preko 14.000 osoba je izgubilo svoje živote, od kojih 402 djece. Preko 30.000 osoba je ozlijeđeno, a tisuće naših sugrađana je nestalo. Čak i tijekom rata, Hrvatska je započela institucionalno djelovanje radi potrage za nestalim osobama. Tijekom godina, mnogi od tih slučajeva su riješeni, no ipak 2025. Hrvatska i dalje traga za 1744 nestale osobe", rekao je.

Poručio je da u sklopu vlastitih doprinosa na globalnoj razini, Hrvatska nudi svoj model potrage za nestalim osobama.

"Više smo nego spremni dijeliti te prakse sa svima zainteresiranima", kazao je, dodajući da je nedavno Hrvatska svoju stručnost ponudila vladi Sirije.

MVEP je u posebnoj objavi na društvenoj platformi X izvijestio da je Grlić Radman u ime premijera Andreja Plenkovića u srijedu također sudjelovao na petom samitu Krimske platforme.

"Svom kolegi @andrii_sybiha je ponovo potvrdio nepokolebljivu podršku Hrvatske za suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, podcrtao krucijalnu ulogu Opće skupštine @UN u pridržavanju Povelje UN-a, osudio nezakonitu rusku okupaciju i tobožnje 'izbore' u Sevastopolju te pozvao na odgovornost zbog kršenja ljudskih prava i zločina protiv čovječnosti", napisalo je ministarstvo.

