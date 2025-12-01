Obavijesti

News

Komentari 0
GLAVNE TEME POSJETA

Grlić Radman u SAD-u o OECD-u, energetici i sigurnosti u BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Grlić Radman u SAD-u o OECD-u, energetici i sigurnosti u BiH
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama ograničavanja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski ministar vanjskih poslova boravi u Washingtonu gdje će se sastati s američkim dužnosnicima i Trumpovim krugovima, a u fokusu su LNG, Južna interkonekcija, članstvo u OECD-u i stanje u BiH.

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman boravi ovaj tjedan u posjetu SAD-u gdje će naglasak u nizu razgovora s američkim dužnosnicima biti energetika, pristupanje Hrvatske OECD-u i stanje u BiH, rekao u ponedjeljak Hini vioski izvor iz MVEP-a.

Grlić Radman bit će u Sjedinjenim Državama od ponedjeljka do srijede, a uz bilateralne razgovore sudjelovat će na nekoliko okruglih stolova, sastanaka i panela, stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

"Naglasak boravka je jačanje veza i razgovora s administracijom i bliskim krugovima Donalda Trumpa na temama poput energetike, (LNG, JANAF, Južna interkonekcija), pitanja članstva RH u OECD-u i pitanja sigurnosti u BiH i na zapadnom Balkanu. Naravno, jedna od tema bit će i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji još stoji u Senatu", rekao je izvor za Hinu. 

'NEVJEROJATNO' Radman optužio Milanovića: On pravi cirkus! Želi postaviti svoje prijatelje za veleposlanike
Radman optužio Milanovića: On pravi cirkus! Želi postaviti svoje prijatelje za veleposlanike

Američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel rekao je ranije u ponedjeljak da je provedba projekta povezivanja plinskih mreža Hrvatske i Bosne i Hercegovine što Amerikanci smatraju izuzetno važnom.  

Ginkel je podsjetio da se prije dva tjedna tim povodom sastao s čelnicima vladajućih političkih stranaka u Federaciji BiH koji su i prihvatili novi prijedlog da se novi međudržavni plinovod izgradi dodjelom koncesije američkoj privatnoj tvrtki.  

NA RAZINI CIJELE HRVATSKE Agroproteinka prerađuje ono što nitko ne može
Agroproteinka prerađuje ono što nitko ne može

Izgradnjom Južnoj interkonekcije, odnosno povezivanja BiH s plinskom mrežom u Hrvatskoj preko Zagvozda i Posušja, BiH bi se oslobodila sadašnje ovisnosti o plinu iz Rusije, a istodobno bi dobila pristup LNG terminalu na Krku preko kojega se u Europu doprema američki ukapljeni plin. Razlog zbog kojeg to nije napraveljno ranije bio je prijepor između bošnjačkih i hrvatskih stranaka o tome tko bi bi taj projekt vodio.

Ministar Grlić Radman bi se u SAD-u  među ostalima trebao bilateralno sastati sa zamjenikom ministra energetike SAD-a Jamesom P. Danlyjem te prisustvovati panelu na temu širenja energetskog partnerstva SAD-a s Hrvatskom i Inicijativom triju mora.

PARAVAN ILI STVARNA REFORMA? Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'
Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'

Na tome će panelu govoriti o važnosti RH u energetskoj opskrbi srednje i jugoistočne Europe.

Inicijativa triju mora zajednički je hrvatsko-poljski projekt kojem su SAD od početka davale snažnu potporu.

Visoki izvor najavio je i ministrov posjet Zakladi Heritage, konzervativnom think-tanku sa sjedištem u Washingtonu, i razgovore s tamošnjim vodećim ljudima poput Maxa Primorca.

IZBJEGAO ZATVOR Srpski ratni zločinac pridružio se ruskoj paravojsci u Ukrajini i tvrdi: 'Malo se igram rata...'
Srpski ratni zločinac pridružio se ruskoj paravojsci u Ukrajini i tvrdi: 'Malo se igram rata...'

Uz to, predviđeni su i sastanci s glavnim savjetnikom predsjednika SAD-a za znanost i tehnologiju i šefom ureda Bijele kuće za znanstvenu i tehnološku politiku Michaelom Kratsiosom,  predsjedavajućim Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Brianom Mastom, te više kongresnika. 

Ministar će sudjelovati i na okruglom stolu na temu 'Uloga RH u regiji jugoistočne Europe, energetska sigurnost, transatlantski odnosi, Ukrajina, Inicijativa triju mora' u organizaciji Zaklade za obranu demokracija, najavio je MVEP.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025