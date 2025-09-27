Obavijesti

OPASNO ŠIRENJE DRŽAVNIH OVLASTI

Nikola Grmoja: Izmjene Općeg poreznog zakona uvode digitalni nadzor građana

Piše HINA,
Zagreb: Nikola Grmoja o Thompsonovom koncertu i jučerašnjim izjavama Damira Biloglava | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prema prijedlogu, Porezna bi mogla kopirati cijela računala i mobitele, tražiti lozinke i ključeve enkripcije, popisivati i zaplijeniti opremu, prikupljati mrežne i internetske podatke

Saborski zastupnik Mosta i predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja upozorio je u subotu da nacrt izmjena Općeg poreznog zakona predstavlja "najopasnije širenje državnih ovlasti od stjecanja hrvatske neovisnosti", jer bi Porezna uprava dobila pravo na široki digitalni nadzor građana.

Prema prijedlogu, Porezna bi mogla kopirati cijela računala i mobitele, tražiti lozinke i ključeve enkripcije, popisivati i zaplijeniti opremu, prikupljati mrežne i internetske podatke te tražiti informacije od banaka, telekoma i drugih subjekata, sve bez sudskog naloga, istaknuo je Grmoja.

- To nije porezni nadzor. To je digitalni pretres bez granica. Formulacija da se mogu tražiti podaci koji 'izravno ili neizravno utječu na poreznu obvezu' toliko je široka da praktično obuhvaća sve, od poslovnih dokumenata do privatnih poruka i obiteljskih fotografija - pojasnio je.

Izmjene je nazvao "hrvatskom verzijom Chat Controla", upozorivši da se u Bruxellesu, pod izlikom borbe protiv pedofilije, želi ukinuti enkripcija i ući u sve privatne poruke te da se u Zagrebu, pod izlikom borbe protiv poreznih prijevara, uvodi masovni nadzor svih građana.

Kao primjer međunarodne prakse naveo je najavu britanskog premijera o uvođenju digitalnog identiteta, što je opisao kao korak prema "tehnokratskom totalitarizmu".

- Paradoks je očit: oni koji odlučuju sami koriste enkripciju i aplikacije koje brišu poruke, a običnim građanima žele ukinuti privatnost. To je dvostruki standard i udar na samu srž vladavine prava - ustvrdio je Grmoja.

Istaknuo je da Most nije protiv borbe protiv poreznih prijevara, ali da ona mora biti učinkovita i zakonita te ne smije ugroziti temeljna prava.

Građane i stručnjake pozvao je da do 18. listopada iskoriste e-Savjetovanje i Vladi poruče da "privatnost nije luksuz, već temeljno pravo".

