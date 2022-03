Grmoja: Informacije moraju ići brže, Taritaš: Ne vjerujem da je slučajnost, Vidović: Bez histerije

Dron se srušio u centru Zagreba, a to nije neki mali dron nego veličine omanjeg autobusa, da ne bi bilo nismo znali, došao je iz Ukrajine do Hrvatske, pri tom preletio šume, polja, nizine i srušio se u centru Zagreba. Ključno je pitanje kako je to moguće. Ne želim širiti paniku, ali moramo znati kako se to dogodilo, poručila je saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš komentirajući sinoćnji pad letjelice koji je digao cijeli državni i obavještajni sustav na noge.

- Ja baš u nekakve slučajnosti i ne vjerujem - rekla je podsjetivši kako je podnijela amandman na prijedlog Državnog proračuna kojim je tražila da se povećaju sredstva za cyber sigurnost.

- Ova situacija govori o maksimalnoj nespremnosti. Jedno je bildanje mišića, pokazivanje, a drugo je pravo stanje. Dron veličine omanjeg autobusa se srušio u centru Zagreba, a pri tom preletio ne znam ni ja što sve ne - poručuje zastupnica u nevjerici kako se to moglo dogoditi.

- Ponavljam, ne želim širiti paniku, ali hajmo slušati što govori Putin. Mi cijelo vrijeme ne želimo čuti što on govori. Nismo htjeli čuti niti kad je Macrona pozvao za stol i govorio o tome. On cijelo vrijeme najavljuje što će raditi, prema tome, hajmo dobro slušati i dobro se pripremiti, vidjeti što imamo i ako treba pozvati stručnjake NATO-a i reći im da nam se to dogodilo u centru Zagreba. Nije to slučajnost i mislim da cijeloj situaciji treba najozbiljnije pristupiti - kaže Mrak Taritaš.

Mostov Nikola Grmoja kritizirao je situaciju u kojoj je trebalo čak 11 sati do dobivanja nekih službenih informacija.

- Meni je to nevjerojatno. Mislim da se u ozbiljnoj državi to ne može na takav način odvijati i čekati premijera ili nekakva presica nego da je već jutros trebalo građane obavijestiti o onim informacijama koje nadležne službe imaju. To je sve što mogu komentirati, nemam nikakvih saznanja i mislim da bi bilo neozbiljno da nešto drugo komentiram ili špekuliram o čemu se radi - rekao je.

Na pitanje da li bi ovo trebao biti povod da se NATO snažnije uključi u sukob u Ukrajini, Grmoja poručuje kako on ne bi išao tako daleko.

- Očito je da se radi ili o nekakvom kvaru ili nečemu slično. Situacija je ozbiljna i bez toga i bez dizanja dodatnih tenzija, ne želim na bilo koji način zabrinjavati naše građane. Ne želim nešto ispaljivati i tražiti naslove za sebe jer mislim da je ovo vrijeme kada službe koje imaju informacije trebaju obavijestiti građane o čemu se radi - istaknuo je.

Zastupnik Socijaldemokrata i predsjednik saborskog Odbora za obranu, Franko Vidović, staje na loptu i umiruje građane.

- Poruka građanima je da budu mirni. Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća, koliko znam, je na terenu i vidjet ćemo sve. Postoji procedura koja se radi u tim slučajevima i to je to. Na svu sreću, nije palo na zgradu ili bilo što drugo, a ovo ostalo, da li je dron bio špijunski, borbeni, ovakav ili onakav, ćemo vidjeti. Očito je da ako je i bio borbeni da nije bio naoružan, pretpostavljam da se radi o dronu koji se koristi za izviđanja - rekao je.

Na pitanje da li se letjelica trebala uočiti u našem prostoru i reagirati, Franković pita tko kaže da ju nitko nije vidio.

- Nisam baš siguran da je nitko nije vidio. Ali hajmo pustiti da se odradi posao, to je sad predmet istrage, nemojmo dizati paniku ni histeriju, spustimo stvari na zemlju - rekao je.

Za razliku od Mrak Taritaš, Vidović vjeruje da se radi o slučajnosti.

- Stvari se događaju. Ako se radi o nekakvoj izviđačkoj letjelici, vjerojatno je kerozinski motor u pitanju i vjerojatno je došao do kraja svog leta. Letjelica je pokušala aktivirati padobrane, ali je pala i to je to, vrlo jednostavno. Otrgao se vjerojatno nekome s ratišta - kaže Vidović koji pita kako bi protuzračna obrana reagirala prema letjelici u mirnom razdoblju.

- Čime će reagirati? Nemate nikakav sustav koji bi štitio nebo, pa nismo mi u nikakvoj ratnoj situaciji, pobogu, ljudi. Uostalom što bi značilo rušenje drona koji ima dimenzije 14x3 metra iznad Zagreba? Pa da opet imate rasap dijelova i pad jer mora negdje pasti, k vragu. Tako da je pitanje što tu napraviti i zato pustimo da službe odrade svoj posao. To je izolirani slučaj, dogodilo se, padaju, nažalost, zrakoplovi. Mislim da to nije ništa strašnije nego kad padne zrakoplov na turističkom letu - rekao je.