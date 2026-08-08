Grmoja o otpadu u Gospiću: Most će nastaviti razotkrivati 'kriminalnu spregu'

Premijer Andrej Plenković nije bio u Metkoviću od 2016. kad je obećao mnoge projekte za ovaj grad. Obećao je pothodnik, spoj Metkovića na autocestu. Prošlo je 10 godina, tek se kreće u realizaciju tog projekta, rekao je Grmoja uoči Maratona lađa koji se ove godine po 29. put održava na rijeci Neretvi, u Metkoviću, Opuzenu i Pločama.

Kazao je i da je ozbiljno razmišljao hoće li ići na zapovjedni brod.

- Želudac me boli - sjediti i biti na tako malom prostoru s istim ljudima koji su trovali našu Liku - kazao je upitan o sanaciji 37.000 tona otpada, od čega je 33.000 zakopano kod Gospića na prostoru bivšeg PPK-a Velebit.

Ustvrdio je da je "glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je postavio Andrej Plenković, primao novac kako bi trovao Ličane" te dodao da očekuje "minimum političke odgovornosti". Govoreći o konkretnim rješenjima sanacije otpada, rekao je da Savjet za ekologiju može ponuditi rješenja, ali da se prethodno mora utvrditi tko je sudjelovao "u kriminalnom lancu".

- Tko je sve primao novac, tko je zatvarao oči? Jedni od njih su zasigurno ministrica Vučković i premijer Plenković, ali tu su i predstavnici županijskih, kao i gradskih vlasti u Gospiću. Svi su oni odgovorni - ustvrdio je.

- Umjesto da barem ministrica Vučković ponudi ostavku, ništa od toga. Vade se na neke smiješne stvari - ocijenio je, a građanima poručio: "Nemojte zaboraviti tko vas je trovao, a tko je to trovanje razotkrivao".

Most će, kazao je, nastaviti razotkrivati "kriminalnu spregu" i istovremeno upozorio na projekt Gornji horizonti zbog kojeg, kako je rekao, Neretva trpi.

- Tek su nakon 10 godina, prema Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO), pokrenuli utjecaj projekta na dolinu Neretve - naveo je.

Komentirao je i prijedlog o povećanju dijela braniteljskih mirovina te ustvrdio da je raniji prijedlog stranke Možemo bio nepotpun.

- Odnosio se na branitelje koji su nakon završetka braniteljskog staža nastavili raditi. Smatram da je prema njima učinjena određena nepravda i njihove mirovine moraju biti puno veće jer su nastavili kroz rad uplaćivati u mirovinski sustav - kazao je Grmoja te dodao da nije upoznat sa svim detaljima Vladina modela.

Rekao je i da pozdravlja povećanje "ako ono bude pravedno" te najavio da će Most izraditi "sveobuhvatan prijedlog".

Vladin model predviđa dodatak od tri eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru te 50 centi za svaki mjesec u neborbenom sektoru, a njegova bi primjena trebala početi 1. siječnja 2027.