Nikola Grmoja poslao pismo Jandrokoviću: 'Otvorite vrata Sabora predstavnicima iz Like...'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja uputio je u srijedu pismo predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću sa zahtjevom da predstavnicima građanskih inicijativa iz Gospića u četvrtak omogući nazočnost izvanrednoj sjednici Sabora sazvanoj zbog opasnog otpada u tom gradu. Hrvatski sabor će u četvrtak početi dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.

"Otvorite vrata Sabora predstavnicima građanskih inicijativa iz Like i Gospića", poručuje Grmoja u pismu Jandrokoviću.

Kaže da će, nakon intervencije njihovog zastupnika Marina Miletića i njegova zahtjeva upućenog predsjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode, prema informacijama kojima raspolažu, predstavnici građanskih inicijativa iz Like i Gospića biti pozvani na sjednicu Odbora kako bi mogli neposredno iznijeti stajališta o problemu nezakonito odloženog otpada i ekološkoj ugrozi na koju mjesecima upozoravaju.

Grmoja kaže da to smatraju važnim i potrebnim korakom jer ti ljudi nisu promatrači ove užasne priče i ekološke katastrofe. Oni su, ističe, među prvima upozoravali na ono što se događa, sami su se organizirali, prikupljali informacije i tražili reakciju institucija, a sutra se pred Hrvatskim saborom raspravlja upravo o problemu koji neposredno pogađa njih, njihove obitelji i sredinu u kojoj žive.

"Zato Vam se obraćamo sa zahtjevom da, ako predstavnici građanskih inicijativa iskažu želju za tim, omogućite njihovim glavnim predstavnicima da kao gosti budu prisutni i na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora tijekom rasprave koja ih se izravno tiče", poručuje Grmoja Jandrokoviću.

Ističe pritom da za to postoji jasna poslovnička mogućnost odnosno da članak 229. Poslovnika Hrvatskoga sabora izričito propisuje - "Sjednici, kao gosti, mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Sabora".

"Stoga od Vas tražimo da iskoristite ovlast koju Vam daje Poslovnik i osigurate potrebne tehničke uvjete kako bi nekoliko glavnih predstavnika građanskih inicijativa moglo pratiti raspravu iz same sabornice", poručuje Grmoja Jandrokoviću.

Kaže da pitanje prostora ne može i ne smije biti prepreka jer u sabornici postoje mjesta namijenjena predstavnicima Vlade koja sasvim sigurno neće sva biti popunjena tijekom čitave rasprave, a prema potrebi moguće je pronaći i drugo primjereno tehničko rješenje kojim bi se osiguralo nekoliko mjesta za ljude kojih se ova rasprava neposredno tiče.

"Smatramo da bi njihov poziv bio više od geste. Bio bi to znak elementarnog poštovanja Hrvatskoga sabora prema građanima koji su mjesecima upozoravali institucije na ono što se događa u Lici. Hrvatski sabor je predstavničko tijelo hrvatskih građana i ako se u njemu raspravlja o ekološkoj ugrozi koja je pogodila njihov kraj, najmanje što možemo učiniti jest omogućiti ljudima koji s posljedicama te ugroze žive da toj raspravi budu prisutni", ističe među inim Grmoja.