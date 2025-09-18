Grmoja: U Turudićevoj mreži još nismo vidjeli nijednu veliku ribu iz HDZ-a. Izvješće ne podržavam

Nijednu veliku ribu iz HDZ-a nismo vidjeli u Turudićevoj mreži, rekao je Mostovac Nikola Grmoja, gostujući u emisiji Hrvatskog radija zajedno s Nikolom Mažarom iz HDZ-a i Arsenom Baukom iz SDP-a. Glavna tema bila je izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2024. godini.

Hrvatski sabor u srijedu navečer zaključio je cjelodnevnu raspravu o Izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2024. godini. Rasprava je imala čak 57 replika, a manje se govorilo o samom izvješću, a više o samom Turudiću.

HDZ-ov Nikola Mažar istaknuo je da je duži godišnji odmor očito utjecao na veliki broj replika i povećanu aktivnost sabornice posljednjih dana, te se nada da će se takva aktivnost nastaviti i kod drugih tema.

- Jako mali broj replika bio je vezan za godišnje izvješće, a puno toga se odnosilo na pojedinačne slučajeve koji su čak vezani za određene saborske zastupnike ili političke stranke drugih svjetonazora. Koristilo se kao neko oružje i nanošenje političke štete jedni drugima. To nije dobro. Postoje kaznene prijave i izvidi i istrage, neovisnost rada tijela. Godišnje izvješće je pozitivno kada se pogledaju statistički podaci vezano za ažurnost, učinkovitost, broj riješenih predmeta koji je povećan 10 posto, iako je priljev predmeta povećan - rekao je Mažar.

Dodao je kako općinska i županijska državna odvjetništva bilježe napredak u rješavanju predmeta.

- Očito da nekim političkim strankama ne odgovara taj napredak. Nekima je bolje bilo govoriti o dojmu. Teško je hvaliti samo izvješće.

SDP-ov Arsen Bauk pohvalio je Turudića što je u Saboru proveo deset sati i odslušao sve zastupnike, no upozorio je na problem percepcije nepristranosti.

- Moja temeljna jučerašnja poruka bila je da se Turudić pokuša suzdržati od davanja izjava koje bi se mogle shvatiti kao političke izjave. Nije dobro kad političari sude, a nije dobro ni kad pravosudni dužnosnici iznose političke ocjene. Nije slučajno da na 4 odbora na koja je došao glavni državni odvjetnik i gdje je bio pozvan, da su na sva 4 predsjednici odbora sukladno parlamentarnoj raspodjeli iz oporbe. Upravo su ti odbori koji se tiču kontrole represivnih tijela u njima su u načelu oporbeni zastupnici zbog osjetljivosti takvog sustava. Ako imate sustav u kojem imate ograničene mogućnosti kontrole, u kojem su ljudi dobili povjerenje, imaju veliki prostor diskrecije i ako k tome čelni čovjek tog sustava bude percipiran kao netko tko nije politički nepristran, onda imamo određeni problem. To smo pokušali upozoriti glavnog državnog odvjetnika. On je izabran s jednim 'percepcijskim teretom', kako je rekao Mišel Jakšić. Svojim nastupima ne doprinosi da 'percepcijski teret' bude manji te nekim odlukama ili okolnosti odluka - rekao je Bauk.

Grmoja: 'Nijednu veliku ribu iz HDZ-a nismo vidjeli u Turudićevoj mreži'

Mostovac Nikola Grmoja naglasio je da njegova stranka od početka nije podržavala Ivana Turudića.

- Ovdje nije pitanje samo dojma. Što nam izvješće može reći uistinu o radu DORH-a? Deset posto je povećan broj predmeta, tako kažu. Tih 10 posto su možda odbačene neke kaznene prijave. Znam za neke koje su odbačene, a koje su u potpunosti utemeljene gdje postoje dokumenti koji dokazuju korupciju. Glavni državni odvjetnik može bilo koji predmet držati u ladici, toliko je prijava naših građana koje se ne rješavaju, a može birati po čemu će postupati. Vidjeli smo da je bio jako brz u procesuiranju i podizanju optužnica, barem izvoda u određenim slučajevima, dok u drugim slučajevima to se nije dogodilo. Još uvijek nijednu veliku ribu iz HDZ-a nismo vidjeli u Turudićevoj mreži. S obzirom na moja saznanja, ovakvo Izvješće se ne može podržati - poručio je Grmoja.

Na te riječi Mažar je uzvratio podsjetivši na, kako je rekao, Grmojinu aferu s porukama u kojima se spominjalo "usmjeriti sve na Plenkija".

- Njegovo 'hapšenje' političkih protivnika i njegove želje znamo već od ranije. Sinoć su zastupnici Mosta itekako hvalili Ivana Turudića i njegov rad - dodao je Mažar. Komentirao je i navode o percepcijskom teretu.

- On je došao na to mjesto za razliku od prethodnih i putem natječaja. Za vrijeme vladavine SDP-a glavni državni odvjetnik se birao skroz politički. Razuvjerila se politička agenda da je on nečiji i da nekoga neće uhićivati - rekao je.

Grmoja je na to odgovorio podsjetivši da se Mažar poziva na korespondenciju iz afere "plin za cent".

Bauk: 'Za Cvitana je glasao i HDZ'

SDP-ov Bauk osvrnuo se i na Mažarove kritike o načinu biranja glavnih državnih odvjetnika u vrijeme SDP-a.

- U SDP-ovom mandatu 2000. godine najprije je izabran Radovan Ortynski, a nakon toga Mladen Bajić. Nakon toga je vlada Ive Sanadera i Jadranke Kosor predložila tog istog državnog odvjetnika. Za drugi prijedlog, Dinka Cvitana, za njega je glasao i HDZ -istaknuo je Bauk.

Pitanje povjerenja u nepristranost

Grmoja je upozorio da ako glavni državni odvjetnik ulazi u političke rasprave i javno označava nekoga kao svog oponenta, teško je očekivati povjerenje građana.

- Hoće li on tražiti nekakvu mogućnost da protiv onoga tko mu se ne sviđa da pokrene određene postupke? To je izazov i svima nama. Uvjeren sam da ako si 'čist', da ti taj Turudić ne može ništa, bez obzira na njegovu želju. Građani ne mogu imati povjerenja da se ovdje radi o nekome tko je politički nepristran - rekao je Grmoja.

Mažar je na kraju poručio kako javnost jasno vidi da Turudić komunicira o slučajevima koji su od javnog interesa.

- To su oni koji su od javnoga interesa i koji su vezani za političku korupciju. HDZ nikada nije nametao kako želi da se neki glavni državni odvjetnik ponaša. Uvijek smo branili proceduru, Ustav i zakone. Nikad nismo rekli da je 'krivi tajming' - rekao je.