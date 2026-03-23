Grmoja: 'Vladin paket mjera je samo kratkoročno rješenje'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da Vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena donosi tek kratkoročno olakšanje građanima. Dodaje kako država kroz PDV i trošarine uzima oko polovice cijene koju građani plaćaju te da sada tim mjerama zapravo uzima manje nego prije, rekao je za HRT.

- Takve mjere treba podržati u kriznim situacijama, ali smatra da nedostaju sustavne politike koje bi Hrvatsku učinile samodostatnom u proizvodnji hrane i energetici, rekao je Grmoja.

Osvrnuo se i na inflaciju, a rekao je da građani već dulje vrijeme osjećaju rast cijena pa je rast plaća i mirovina, u usporedbi s tim rastom, zapravo malen. Uzrocima inflacije smatra uvođenje eura, tiskanje novca tijekom pandemije i rast plaća u javnom sektoru.

Kritizirao je Hrvatsku narodnu banku i Vladu jer su tvrdili da euro neće dovesti do dodatne inflacije. Što se tiče broja zaposlenih u javnom sektoru, ocijenio je da dio zaposlenih treba bolje plaće, posebno u prosvjeti, dok za dio smatra da nije jasno koje poslove obavlja. Govorio je i o inicijativi Mosta za zaštitu gotovine kao sredstva plaćanja ustavom. Istaknuo je važnost privatnosti i neovisnosti građana o kartičnim sustavima te najavio prikupljanje oko 5000 volontera za pokretanje referenduma.

Odaziv na temeljno vojno osposobljavanje ocijenio je pozitivnim i naglasio potrebu ulaganja u obranu radi sigurnosti države. Grmoja je kritizirao političke odnose oko izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda. Tvrdi da je pravosuđe pod utjecajem političke trgovine i da je nedopustivo što Hrvatska više od godinu dana nema čelnika Vrhovnog suda.