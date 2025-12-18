Guverner Kalifornije ismijao Trumpa nakon govora naciji, njegova objava postala je hit

Guverner Kalifornije Gavin Newsom reagirao je na sinoćnje obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa naciji serijom objava na društvenoj mreži X koje su brzo privukle golemu pozornost i zasjenile sam predsjednikov govor. Newsom je, u maniri vještog internetskog trola, iskoristio Trumpov nastup za ismijavanje, a jedna objava posebno se istaknula.

Pokretanje videa... 00:55 Donald Trump se obratio Amerikancima: Naslijedio sam nered koji pokušavam popraviti | Video: 24sata/reuters

Uz kratki uvod “Trump večeras:”, Newsom je objavio dugačak niz riječi “Me” (“Ja”), ponovljenih više od 700 puta. Time je aludirao na ono što su mnogi kritičari primijetili, da je Trumpovo obraćanje bilo izrazito samohvalisavo i usmjereno isključivo na njega samog, a ne na stvarne probleme s kojima se Amerikanci suočavaju.

Bijesan govor koji je zabrinuo i liječnike

Trumpovo obraćanje iz Bijele kuće, koje je trajalo manje od 20 minuta, bilo je obilježeno brzim i na trenutke bijesnim tonom. Predsjednik se hvalio navodnim postignućima svoje administracije, poput osiguravanja granice i zaustavljanja inflacije, te je za sve ekonomske probleme okrivio svog prethodnika Joea Bidena.

​- Večeras, nakon 11 mjeseci, naša je granica sigurna. Inflacija je zaustavljena. Plaće su porasle. Cijene su pale. Naša nacija je jaka. Amerika je poštovana i naša zemlja se vratila, jača nego ikad prije - ​ustvrdio je Trump.

Međutim, njegov nastup izazvao je lavinu reakcija, a mnogi su izrazili zabrinutost zbog njegova stanja. Dr. Jonathan Reiner, kardiolog koji je 30 godina brinuo o bivšem potpredsjedniku Dicku Cheneyju, opisao je Trumpov tempo govora kao “maničan”. Na X-u je napisao kako je “ozbiljno zabrinut za zdravlje predsjednika” i dodao: “Nitko ne bi trebao biti sretan vidjeti predsjednika ovakvog. Djeluje loše.”

Slične reakcije preplavile su društvene mreže, gdje su korisnici uspoređivali Trumpov nastup s poznatim internetskim memom “Starac viče na oblak” iz serije Simpsoni. Analitičarka CNN-a Ana Navarro izjavila je da je to bilo “18 minuta života koje ljudi nikada neće dobiti natrag”, opisujući Trumpa kao “bijesnog starca koji viče s brda”.

Newsomova paljba na X-u

Dok su se drugi zgražali, Gavin Newsom je iskoristio priliku za niz oštrih i duhovitih komentara. Osim objave s riječju “Ja”, guverner je komentirao kako je cijeli govor “mogao biti email”, popularnom uredskom frazom kojom se opisuju nepotrebni i dosadni sastanci.

Referirajući se na zabrinutost oko Trumpovog stanja, Newsom je objavio da bi trebalo kontaktirati Službu za zaštitu odraslih, koja istražuje zlostavljanje starijih osoba. Vrhunac je dosegao objavom fotografije Joea Bidena kako drži limenku pročišćene vode, poznatu kao “Tajni umak Mračnog Brandona”. Ta limitirana serija limenki nastala je kao šala na račun tvrdnji da Biden koristi sredstva za poboljšanje performansi.

Newsom je uz fotografiju napisao: “Pohvale Joeu što je ostavio jednu ovakvu u Ovalnom uredu. Trump ju je definitivno uzeo.” Time je implicirao da je Trumpov ubrzani govor posljedica konzumiranja energetskog napitka.

Guverner je sažeo percepciju mnogih Amerikanaca o Trumpovom odnosu prema njihovim problemima jednom brutalno iskrenom objavom: “Sve te riječi, a mogao je samo reći: j**eš vaše zdravstvo i vaše račune za namirnice. Nađite si treći posao, kmetovi.”