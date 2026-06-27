Na autocesti ﻿A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povremeno je ﻿pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora i nema dužih kolona. Između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog ﻿prometne nesreće na 35. kilometru. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj ﻿kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko dva kilometra, a na ﻿﻿A6 Rijeka-Zagreb nema većih gužvi i zastoja.

Na Istarskom ipsilonu u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera﻿﻿﻿. Na Krčkom mostu ﻿nema većih gužvi i zastoja u oba smjera.

Na državnoj cesti DC1 u zoni radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) ﻿﻿tijekom dana se očekuje pojačan promet duž cijele magistrale, a HAK napominje da treba obratiti ﻿poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača.﻿﻿