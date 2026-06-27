Pojačan je promet na većini cesta prema moru i u priobalju, navodi Hrvatski autoklub (HAK) u subotu ujutro uz savjet vozačima da održavaju sigurnosni razmak između vozila
Gužve na cestama prema moru, na A2 kolona duga 2 kilometra
Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora i nema dužih kolona. Između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko dva kilometra, a na A6 Rijeka-Zagreb nema većih gužvi i zastoja.
Na Istarskom ipsilonu u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Na Krčkom mostu nema većih gužvi i zastoja u oba smjera.
Na državnoj cesti DC1 u zoni radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera.
Na Jadranskoj magistrali (DC8) tijekom dana se očekuje pojačan promet duž cijele magistrale, a HAK napominje da treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača.
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