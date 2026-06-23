VIDEO Kolaps u centru Zagreba: Kamion potrgao kablove, tramvajski promet je u prekidu

Utorak je donio kolaps tramvajskog prometa u Zagrebu. Naime, zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom.

Pokretanje videa... VIDEO Zastoj tramvaja u Zagrebu | Video: 24sata Video

Tako, tramvaji linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjereno je na Zapadni kolodvor.

S druge strane, kako javlja Večernji list, linija tri prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga. Linije 4 i 12 preusmjerene su na Zapadni kolodvor, a linija 14 na Črnomerec.

Putnike na relaciji Savski most - Vukovarska - Držićeva prevoze autobusi, kao i na relaciji Ljubljanica-Golikova-Zagrebačka-Črnomerec.