Kod Splita otvorena obnovljena prometnica od 322 mil. eura. Nastavljaju se ostali radovi

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić u četvrtak su na Putu Duilova otvorili obnovljenu prometnicu, u sklopu 322 milijuna eura vrijednog projekta Aglomeracije Split - Solin.

Projekt je to unaprjeđenja vodno-komunalne infrastrukture i prometne povezanosti u tom dijelu Splita, a gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je kako je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na području Splita i Solina u posljednjih 50 godina.

„Svjesni smo da su radovi tijekom proteklog razdoblja stvarali poteškoće građanima, no benefiti ovog projekta bit će dugoročni i značajni za kvalitetu života svih stanovnika. Na pojedinim lokacijama građani prvi put dobivaju priključak na kanalizacijsku mrežu, a istodobno gradimo modernu komunalnu infrastrukturu koja će služiti svim generacijama“, rekao je Šuta.

Dodao je kako se radovi, osim na Duilovu, provode i na drugim lokacijama u Splitu, uključujući Žrnovnicu, Kamen i Stobreč.

Govoreći o daljnjim ulaganjima, Šuta je najavio da bi u iduće dvije godine trebao biti dovršen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja na području TTTS-a.

„Time će se otpadne vode obrađivati u skladu s europskim standardima, a istodobno će se riješiti dugogodišnji problemi povezani s ispuštanjem nepročišćenih voda i zaštitom mora“, kazao je.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić istaknuo je kako najveća vrijednost projekta nije vidljiva na površini.

„Građani danas vide novu prometnicu, ali ključni dio investicije nalazi se ispod zemlje - u novim vodovodnim cjevovodima, kanalizacijskim kolektorima i sustavu odvodnje. Time se smanjuju gubici vode, povećava sigurnost vodoopskrbe i stvaraju preduvjeti za kvalitetnije zbrinjavanje otpadnih voda“, rekao je Perić.

Naglasio je kako projekt uključuje i značajne mjere zaštite od urbanih poplava.

„Izgradnja retencijskih bazena i nove oborinske odvodnje trebala bi smanjiti rizik od plavljenja gradskih prometnica i četvrti tijekom intenzivnih oborina, koje su sve češće zbog klimatskih promjena“, rekao je.

Prema podacima investitora, projekt Aglomeracije Split - Solin vrijedan je 322 milijuna eura, pri čemu se 90 posto sredstava financira iz fondova Europske unije, dok ostatak osiguravaju Hrvatske vode, nadležno ministarstvo te Vodovod i kanalizacija Split.