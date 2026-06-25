Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić istaknuo je kako najveća vrijednost projekta nije vidljiva na površini...
Kod Splita otvorena obnovljena prometnica od 322 mil. eura. Nastavljaju se ostali radovi
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić u četvrtak su na Putu Duilova otvorili obnovljenu prometnicu, u sklopu 322 milijuna eura vrijednog projekta Aglomeracije Split - Solin.
Projekt je to unaprjeđenja vodno-komunalne infrastrukture i prometne povezanosti u tom dijelu Splita, a gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je kako je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na području Splita i Solina u posljednjih 50 godina.
„Svjesni smo da su radovi tijekom proteklog razdoblja stvarali poteškoće građanima, no benefiti ovog projekta bit će dugoročni i značajni za kvalitetu života svih stanovnika. Na pojedinim lokacijama građani prvi put dobivaju priključak na kanalizacijsku mrežu, a istodobno gradimo modernu komunalnu infrastrukturu koja će služiti svim generacijama“, rekao je Šuta.
Dodao je kako se radovi, osim na Duilovu, provode i na drugim lokacijama u Splitu, uključujući Žrnovnicu, Kamen i Stobreč.
Govoreći o daljnjim ulaganjima, Šuta je najavio da bi u iduće dvije godine trebao biti dovršen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja na području TTTS-a.
„Time će se otpadne vode obrađivati u skladu s europskim standardima, a istodobno će se riješiti dugogodišnji problemi povezani s ispuštanjem nepročišćenih voda i zaštitom mora“, kazao je.
Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić istaknuo je kako najveća vrijednost projekta nije vidljiva na površini.
„Građani danas vide novu prometnicu, ali ključni dio investicije nalazi se ispod zemlje - u novim vodovodnim cjevovodima, kanalizacijskim kolektorima i sustavu odvodnje. Time se smanjuju gubici vode, povećava sigurnost vodoopskrbe i stvaraju preduvjeti za kvalitetnije zbrinjavanje otpadnih voda“, rekao je Perić.
Naglasio je kako projekt uključuje i značajne mjere zaštite od urbanih poplava.
„Izgradnja retencijskih bazena i nove oborinske odvodnje trebala bi smanjiti rizik od plavljenja gradskih prometnica i četvrti tijekom intenzivnih oborina, koje su sve češće zbog klimatskih promjena“, rekao je.
Prema podacima investitora, projekt Aglomeracije Split - Solin vrijedan je 322 milijuna eura, pri čemu se 90 posto sredstava financira iz fondova Europske unije, dok ostatak osiguravaju Hrvatske vode, nadležno ministarstvo te Vodovod i kanalizacija Split.
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