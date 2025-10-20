Obavijesti

VOZAČI, OPREZ!

Gužve na gradskim cestama i obilaznicama. Magla smanjuje vidljivost u unutrašnjosti

Foto: HAK

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje: na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko, na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok

Vozače u unutrašnjosti Hrvatske jutros očekuje magla koja mjestimice smanjuje vidljivost. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, javlja jutros HAK. 

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane;
na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Radovi danas i sutra 10./11. listopada:

od 10:00 do 11:00 sati na ŽC5205 Čavle (D3)-Škrljevo (ž5059)-čvorište Sv. Kuzam zbog rekonstrukcija prometne nezgode Županijski sud u Rijeci obavljat će očevid. Promet će teći uz privremenu regulaciju obilazno preko ŽC5205 od čvora Čavle prema centru Čavli na DC3 te preko LC 58110 Čavle (DC3)-Škrljevo do Kukuljanova i obratno;
od 22:30 do 05:00 sati na državnoj cesti DC404 u Rijeci, zbog radova redovitog održavanja u tunelima Bobova i Pećine za sav promet zatvarat će se dionica od čvora Vežice do raskrižja DC8/DC404 (Delta/Ivana Zajca).

STANJE U PROMETU Vozači oprez: Srna na A7 kod Rijeke, vozi se 60 km/h
Vozači oprez: Srna na A7 kod Rijeke, vozi se 60 km/h

Zbog radova zatvoreni su:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca;
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

Zbog radova povremeno se vozi usporeno na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno);
autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);
autocesti A6 Rijeka-Zagreb, u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Orehovica (na nekoliko dionica vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);
Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera;
Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te kraj Cavtata;
državnoj cesti DC1 između Krnjaka i Tušilovića;
državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.

Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik očekuje se pojačan promet teretnih vozila i duža čekanja na ulazu i izlazu iz zemlje.

