Kosovo: Zbog sumnje u krađu glasova uhićeno preko 100 ljudi

Više od 100 osoba uhićeno je na Kosovu zbog sumnje na krivotvorenje rezultata parlamentarnih izbora održanih 28. prosinca, a naloženo je i ponavljanje brojanja svih glasova, objavio je u petak prizrenski tužitelj Petrit Kryeziu.

"Govorimo o organiziranom nastojanju i izravnoj namjeri potkopavanja rezultata i volje građana", rekao je na konferenciji za novinare. "U ovom trenutku 109 je osoba pritvoreno zbog kaznenih djela krivotvorenja izbornih rezultata, vršenja pritiska i zastrašivanja, kao i zbog aktivne i pasivne korupcije", dodao je.

Prema njegovim riječima, sumnja se da je manipulirano s više od 68.000 glasačkih listića tijekom parlamentarnih izbora, na kojima je pobijedila stranka odlazećeg premijera Albina Kurtija. Istraga o navodnoj prijevari tijekom prebrojavanja glasova otvorena je sredinom siječnja, premda još nije poznato je li koja od stranaka zaista i imala koristi od prijevare.

Prema preliminarnim rezultatima, stranka Vetëvendosje (VV, Samoopredjeljenje), koju predvodi odlazeći premijer Albin Kurti, pobijedila je na izborima s više od 51% glasova.

No primijetivši "visok stupanj netočnosti" tijekom djelomičnog ponovnog prebrojavanja, Državno izborno povjerenstvo naredilo je ponovno prebrojavanje glasačkih listića na svim biračkim mjestima, izjavio je predsjednik povjerenstva Kreshnik Radoniqi.

Nakon ove odluke izborne uprave, tužiteljica Laura Pula objavila je da je otvorila istragu o mogućim "kaznenim djelima povezanim s izbornim procesom".

Navedena uhićenja dogodila su se u okviru ove istrage.

Izbori 28. prosinca održani su nakon više od deset mjeseci političke paralize. Naime, bez jasne većine, VV, koji je pobijedio na prethodnim izborima u veljači 2025., nije uspio formirati koaliciju i bio je prisiljen raspisati nove izbore.

Istraga i novo prebrojavanje glasova sada su dodatno odgodili formiranje parlamenta, a zatim i vlade, i produljili institucionalni zastoj koji je zemlju koštao milijune eura strane pomoći koju zbog toga ne prima.

Nakon glasanja krajem prosinca, šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas izjavila je da Bruxelles računa na "brzo formiranje" nove vlade kako bi se okončao "politički zastoj".