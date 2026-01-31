Kurtijeva stranka pobijedila je i nakon prebrojavanja glasova

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) objavilo je da je Kurtijeva stranka Vetëvendosje (VV), koja zagovara lijevo orijentiranu socijalnu agendu i nacionalizam, osvojila 51,1 posto glasova.

Predsjednik SIP-a Kreshnik Radoniqi izjavio je da je Vetëvendosje osigurao 51,1 posto glasova i ispred je Demokratske stranke Kosova (DPK) koja je osvojila 20,19 posto glasova i Demokratskog saveza Kosova (DLK) s 13,24 posto.

Nakon što su otkrivene nepravilnosti u prebrojavanju glasova, koje su navodno utjecale na otprilike 70.000 glasova na parlamentarnim izborim, naloženo je da se svi glasovi ponovno prebroje i da se provede policijska istraga.

Više od stotinu izbornih dužnosnika uhićeno je zbog kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje izbornih rezultata, vršenje pritiska i zastrašivanje te aktivna i pasivna korupcija u sklopu istrage pokrenute sredinom siječnja.

Izbori su 28. prosinca održani nakon više od deset mjeseci političke paralize u kojoj Kurtijeva stranka bez jasne većine, iako je osvojila najviše glasova na prethodnim izborima u veljači 2025., nije uspio formirati koaliciju i bio je primoran raspisati nove izbore.