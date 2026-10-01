Habijan: Izručenje Pečaver Lesić uslijedilo je nakon dugotrajne komunikacije sa SAD-om

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan kazao je kako je prošlotjedno izručenje Ane Pečaver Lesić (51), koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu, uslijedilo nakon dugotrajne komunikacije između američkih i hrvatskih pravosudnih tijela. Habijan je pojasnio da je riječ o dugotrajnom procesu koji je započeo u svibnju 2011. godine, kada su hrvatske vlasti započele njezino izručenje. Istaknuo je kako SAD nisu odbijale izručenje Pečaver Lesić, već da je u cijelom procesu komunikacije između hrvatskih i američkih vlasti bilo puno razmjene dokumentacije i traženja pojedinih informacija i njihovih pojašnjenja.

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"Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, već je taj proces trajao prilično dugo od svibnja 20011. do lipnja ove godine kada dolazi do preokreta obzirom da je ta osoba odbijala izručenje", rekao je ministar nakon sjednice Vlade RH.

Habijan je dodao da je u lipnju ove godine iz SAD-a stigla informacija da je Pečaver Lesić spremna pristati na izručenje te kako su američke vlasti prošlog kolovoza obavijestile hrvatska tijela da je odbjegla osuđenica potpisala dokument o pristanku na izručenje, nakon čega je ona 24. rujna izručena hrvatskom pravosuđu.

Nadodao je i da je riječ o klasičnom postupku izručenja, s time da su naša pravosudna tijela trebala američkim vlastima dati jamstva da je Pečaver Lesić osuđena u odsutnosti te da će imati pravo na obnovu postupka.

Ana Pečaver Lesić osuđena je u odsutnosti zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu povratnika iz Švedske Ljubomira Novaka kod Crikvenice 27. prosinca 1995. godine. Novak je večeri trčao sa suprugom Snježanom kada ga je iz zasjede sačmaricom pogodio plaćeni ubojica Damir Perasz. Prema pravomoćno utvrđenom činjeničnom stanju, njegova supruga bila je uključena u pripremu ubojstva.

Kriminalnu mrežu policija otkrila preko ubačenog pouzdanika

Kasnije je policija preko ubačenog pouzdanika otkrila širu mrežu od petero ljudi povezanih sa zločinom. Na prvom suđenju osuđeni su Snježana Novak, Krešimir Luketić i Damir Perasz. Snježana Novak i Luketić dobili su po 15 godina zatvora, a Perasz 20 godina.

Prema pisanju medija, ključni preokret dogodio se posljednjeg dana prvog suđenja kada je Krešimir Luketić progovorio o još dvoje ljudi upletenih u ubojstvo. Prema njegovu iskazu, Ana Pečaver bila je osoba koja ga je najprije pokušala nagovoriti da ubije Novaka, a nakon njegova odbijanja tražila je da pronađe nekoga tko bi to učinio. Tako je, prema optužbi, u priču ušao Damir Perasz.

Luketić je kao glavnog organizatora označio Marija Pečavera, oca Ane Pečaver Lesić, koji je, kako je utvrdio sud, osmislio ubojstvo i odredio mjesto zasjede. Mario i Ana Pečaver potom su pobjegli u inozemstvo, a poslije su osuđeni u odsutnosti.

Mario Pečaver uhićen je 2023. u Panami, gdje se koristio lažnim imenom, a za njim je bila raspisana međunarodna tjeralica. Hrvatski sud ranije ga je pravomoćno osudio na 15 godina zatvora zbog poticanja na ubojstvo iz koristoljublja.

Nakon izručenja Hrvatskoj zatražio je novo suđenje jer mu se prvi put sudilo u odsutnosti. Na ponovljenom suđenju Županijski sud u Rijeci ponovno ga je u lipnju 2025. osudio na 15 godina zatvora. Sud je zaključio da se nijedna ključna činjenica iz prvog postupka nije promijenila.