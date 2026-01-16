Habijan komunicirao s trenerom i nakon što je saznao za nasilje. Žrtva: 'Osjećam se nemoćno'

Filip Dropulić nije moj trener, kaže ministar pravosuđa Damir Habijan u objavi na Facebooku. Riječ je o reakciji na tekst 24sata o povezanosti ministra pravosuđa i Filipa Dropulića koji je 2016. prekršajno osuđen zbog mlaćenja svoje tadašnje djevojke Ele Jerković.

- Kad su nastale fotografije o navedenom slučaju nisam znao, već sam saznao prošlo ljeto iz medija. Kao što sam već komunicirao, snažno se zalažem za zaštitu žena, protiv sam svih oblika nasilja, i osuđujem svaki oblik nasilja - dodao je još Habijan.

Međutim, na naše precizno pitanje 'Je li on Vaš klijent?' Dropulić nam je u četvrtak odgovorio: 'Tako je, da'. U petak, mijenja priču i za Jutarnji list izgovara: 'Gospodinu ministru Damiru Habijanu nisam osobni trener'. Poslali smo mu još jedan upit da nam razjasni koja od dvije njegove izjave je istinita, kao i ministru Habijanu.

- Navedeni nije ni bio osobni trener ministra - rekli su kratko iz Ministarstva bez razjašnjenja fotografija.

Foto: Screenshot 24sata

U ovom prebacivanju loptice važne su upravo te fotografije koje su obojica objavljivali na svojim javnim društvenim mrežama. Dropulić je na svom Facebooku objavio dvije fotografije. Jedna, gotovo reklamna, u opisu ima 'Ako ministar ima vremena redovno trenirati, imate i vi'. Tu istu fotografiju je na svom Instagram profilu, u formi Instagram priče, objavio ministar Habijan uz tekst 'Danas na predavanju kod Filip Dropulić' te označio i Dropulića i teretanu. Tu je i fotografija koja je sve pokrenula, na kojoj Dropulić i Habijan večeraju. Ta fotografija nije nastala u teretani u kojoj i prijašnje, već na drugom kraju grada. Ima natpis 'Uz dobar trening ide i kalorična hrana' i označen je Damir Habijan. Ako ministar Habijan govori istinu, ispada da ga je Dropulić koristio kao reklamu za svoj posao trenera iako mu nije bio klijent.

Foto: Screenshot 24sata

Ništa od ovog ne bi nastavilo biti javni interes da je ministar pravosuđa odgovorio na pitanja je li mu Dropulić trener te zašto je bio na božićnom domjenku Ministarstva pravosuđa. Jer kakva je to poruka žrtvama nasilja ako je nasilnik gost ministra pravosuđa?

Vratimo se na ministrovu tvrdnju da je sve saznao iz medija i da osuđuje nasilje. Prije dva tjedna na Instagramu Dropulić i Habijan imaju razmjenu podrške s emotikonima.

Foto: screenshot/24sata

U trenutku ovih komentara, Habijan je prema vlastitom priznanju, znao da je Dropulić prekršajno osuđen zbog napada na bivšu djevojku. To baš i nije u skladu sa zalaganjem za zaštitu žena i osudom svakog nasilja.

Rehabilitacija ne znači da se nije dogodilo

Dropulić je dobio kaznu za remećenje javnog reda i mira od tisuću kuna. Kako je rekao u razgovoru za 24sata, kad je bio na policiji 'potpisao je papir da je sve tako kako su oni rekli'. Mediji ne smiju pisati o detaljima slučaja iz presude niti se presuda pojavljuje u Dropulićevoj evidenciji jer je nastupila rehabilitacija. No 2025. godine, Jerković javno govori o svemu. Dropulića zbog toga izbacuju iz Bodybuilding saveza, a činjenica da je prijatelj ministra Habijana i gost u ministarstvu, je itekako javni interes. Kobna večer, kako kaže, nije prvi put, a sve je počelo razmiricom.

- Okrenula sam se prema prijateljici i u tom trenutku me uhvatio za vrat, udario mi glavom o pod, digao se preko moga vrata i opalio me nogom u glavu. Imam i nalaz s Hitne. Ne sjećam se minutu-dvije, zatim sam od udarca povraćala, digla sam se i u tom trenutku je on počeo trčati, samo je trčao, ne znam gdje - rekla je.

Foto: Instagram

Ispričala je da je u blizini bilo ljudi, ali zbog stanja u kojem je bila ne može se jasno sjetiti detalja. Pitali smo Jerković zašto je javno progovorila.

- Kako sam navela u podcastu sa Markom Barićem, nakon što sam čula da ja nisam posljednja Filipova žrtva, ali ne želim spominjati tuđe priče. Javnost ima pravo znat da čovjek koji je javna osoba i radi sa ženama ima presudu gdje je mene pretukao, a nakon što sam shvatila i saznala da nisam jedina žrtva, zbog zaštite svih onih koji bi mogli postati žrtva od dotičnog, odlučila sam iskoristiti platforme da skrenem pažnju, htjela sam poslati poruku da je nasilje neprihvatljivo te da se o istom mora progovoriti, makar da ohrabrim druge žrtve, da nisu same i da nisu jedine. I usput da skinem taj teret koji me godinama prati u životu. Šutnja štiti nasilnika, a ne žrtvu - kaže. Sudu je predala i medicinsku dokumentaciju.

- Na sud sam predala i medicinsko izvješće sa hitnog prijema KBC Split međutim sud nije prihvatio izvješće, ne znam iz kojeg razloga - govori.

Razočarana je što je sve kategorizirano kao prekršaj, a ne kazneno djelo.

- To dovoljno govori o našem sudstvu, i nije baš neki motiv za druge žrtve nasilja niti ulijeva povjerenje da se suprotstave, vjeruju državi i službama da dobiju bilo kakav oblik zaštite i podrške. Strašno je što se teške tjelesne povrede tretiraju kao "remećenje javnog reda i mira" isto kao da smo puštali malo glasniju glazbu na ulici. Jako ponižavajuće, tad sam se zapitala da li je uopće imalo smisla otići na policiju prijaviti, ne znam kakve veze su potrebne da dođe do takvog ishoda u presudi. Nakon ove poražavajuće presude koju je, usput, donijela žena, ja sam pitala mogu li barem dobiti zabranu prilaska međutim i to je odbijeno. I ovim putem se posebno želim zahvaliti vama što ste ovo pokrenuli u medijima - govori.

'Osjećam se slabo i nemoćno'

Vratimo se na razlog zašto je ovo sve došlo sad u fokus medija. Nije prihvatljivo da ministar pravosuđa u državi s premalo skloništa za žene, 19 ubijenih žena u prošloj godini i Kalendarom nasilja ugošćuje osobu osuđenu za nasilje nad djevojkom. On je pravno rehabilitiran i taj događaj ne može utjecati na njegovo zaposlenje ili pravne postupke. Međutim, političari koje svi plaćamo se moraju držati višeg standarda. To što za Dropulića i njegove roditelje, kako su nam sami rekli kad su nas nazvali u nadi da nećemo pisati o ovome, sve ovo 'kao da se nije dogodilo', ne znači da je tako i u realnom svijetu. I za ministra Habijana i za Elu Jerković. Njoj su zaista nanesene ozljede. Ona je zaista pretrpjela batine. To ni kazna ni protok vremena ne mogu promijeniti.

- Osjećam se slabo i nemoćno. Ne želim davati nikakve izjave vezano za ministra niti se dirati u ljude koji su na toj poziciji. Vidjela sam nekolicinu objava na raznim društvenim mrežama u kojima se spominje poveznica između Filipa i ministra i te objave su po brzom postupku obrisane, i to dovoljno govori samo za sebe. Neovisno o tome s kim se nalazi na fotografiji, sama njegova pojava u meni izaziva strah, paniku i duboko gađenje. To je posljedica ozbiljnog fizičkog nasilja koje sam doživjela - govori.

Trebalo joj je par godina da uopće shvati što se sve dogodilo.

- Iako je prošlo dosta godina od te nasilne veze, utjecalo je poprilično na moje povjerenje prema drugim ljudima. Također i dalje osjećam strah od dotičnog i ne znam na što je sve spreman obzirom da i dalje svjesno laže javnosti. Danas kao starija shvaćam da sam dosta stvari radila kako bi izbjegla suočiti se s istinom i uopće nisam bila svjesna kakvu mi je to traumu napravilo jer sam sve pokušala potisnuti. Čineći dobro na ovaj način i nakon što sam se suočila s tim, danas mi je puno lakše, ali to je traumatično iskustvo koje je nažalost obilježilo moj život i koje je postalo dio mene, a na meni je kako ću živjeti s tim. Zato sam tu danas za sve ono koje nemaju glas i koji se neće ni pogledati ni poslušati. I sama sam se našla u tom scenariju jer nitko od medija do danas nije pokazao nikakav interes za ovom pričom jer ispada da su drugi u društvu vrjedniji od nekih, koliko muškarci toliko i žene. Vidim da se spominje riječ rehabilitacija, ali rehabilitacija nije zaborav, rehabilitacija je kad osoba se stvarno pokaje za svoje postupke i prođe neku vrstu terapije, a moj je nasilnik prvo negirao da se sve ovo dogodila kad sam izašla s cijelom pričom u javnost. Ja tu ne vidim nikakav pokušaj rehabilitacija niti da je dotičnom žao za svu štetu i traume koje je priredio meni, mojoj obitelji i prijateljima. U svemu tome nisam ja jedina žrtva, nego je najviše patila moja obitelj jer svi smo mi nečije kćeri, sestre, i prijateljice. Čin je napravljen na nama ali on ostavlja jako dubok trag i na sve oko nas, a to je nešto što se rijetko spominje - zaključuje.

Nasilje se selektivno tolerira

Sanja Sarnavka u ovome vidi licemjerje.

- Sve u našem društvu govori da se javno deklarira protiv nasilja, s druge strane se nasilje tolerira. Mislim, imali smo i primjer Kajtazija. Prešlo se preko optužbi šutke jer je njegov glas bitan. Imali smo puno situacija u kojima se vidi da se na nasilje zažmiri ako im netko treba - govori.

Tu je i problem što sudovi zbog rehabilitacije ili toga što se napad vodi kao prekršaj, ne vide to kad im se u sudnici pojavi optuženi za nasilje. Sarnavki je sporno i što je sve procesuirano kao prekršaj.

- Što, tim udaranjem su uznemireni ljudi koji su pili kavu na miru? Najlakše je promijeniti zakone jer papir sve podnosi, a s druge strane kad gledamo zbilju vidimo da se zakoni ne provode na pravi način. Stalno se to ponavlja i imamo iste situacije. Koja je to sad ministrova poruka? Promijenio je zakon ali eto baš ima prijatelja pa njemu može progledati kroz prste jer ga voli - pita se.

Foto: Facebook/Filip Dropulić

Što je radio na domjenku?

Još jedan detalj u ovoj priči s fotografijama ministra i Dropulića je i to da je Dropulić bio na internom božićnom domjenku Ministarstva pravosuđa u Vukovarskoj. Iako nije zaposlenik ni suradnik. Pitali smo Ministarstvo je li praksa da na interne domjenke dolaze ljudi koji nisu zaposlenici ili suradnici Ministarstva, kojim sredstvima se plaća hrana i piće za takve događaje te koliko je koštao božićni domjenak u Vukovarskoj 2024. godine na kojem je bio Dropulić.

- Riječ je o internom domjenku koji je održan nakon radnog vremena i plaćen vlastitim sredstvima ministra i njegovih suradnika - kratko su odgovorili.

I to je nešto, barem nije plaćeno novcima poreznih obveznika.