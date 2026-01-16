Obavijesti

News

PRIČALA U PODCASTU

Što je sve Ela Jerković pričala o nasilju u vezi s bodibilderom koji se slikao s Habijanom

Piše Marta Divjak, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Što je sve Ela Jerković pričala o nasilju u vezi s bodibilderom koji se slikao s Habijanom
Foto: Instagram

Presuda je, kako je ispričala, donesena za remećenje javnog reda i mira, uz obrazloženje da je on mene na javnom mjestu, prema presudi, napao na "izričito drzak način".

Admiral

Splitska influencerica Ela Jerković u podcastu Marka Barića progovorila je u lipnju prošle godine o nasilju koje je doživjela u vrijeme kad je u vezi bila s Filipom Dropulićem, bodibilderom koji je pravomoćno osuđen zbog nasilja nad ženama, a koji je objavljivao i zajedničke fotografije s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom.

- Prvi put je bilo kao, zabio me o zid i bacio me (ja u tom trenu imam 50 i nešto kila, a on 100) na krevet... Tu ja imam neki blackout, ne sjećam se, mi smo se nešto tukli, naguvarali, pokušavala sam ga maknuti. Bacio me na krevet i skočio na mene, ne sjećam se jer me tuka ili što, sjećam se samo nakon toga kako odlazim iz tog stana - rekla je.

U podcastu je kazala kako je do zadnjeg incidenta došlo jer je kasnila na njihov dogovor.

NASILJE PREMA ŽENAMA Odvjetnici o ubojstvima žena: 'Uvođenje femicida je dobro, ali premalo se radi na prevenciji...'
Odvjetnici o ubojstvima žena: 'Uvođenje femicida je dobro, ali premalo se radi na prevenciji...'

- Kako je došlo do zadnjeg incidenta. Ja sam kasnila na naš dogovor, dogovorili smo se u 10ipo, ja sam u 10:25 još stavljala eyeliner i onda je uslijedilo... Litanija, da sad ne nabrajam pogrdna imena. I onda kazna - sad nećemo ni izaći vani. Ja sam rekla, ok ne moramo, idem ja s prijateljicom. Onda je bilo - e sad ćeš viditi, sad ćeš vidit svoga boga... Ja sam prijateljici rekla - sad ćeš vidit, za 20 min će doći i navaliti ko oluja, 5 minuta mu treba da napravi frizuru i 15 da dođe. I tako je bilo - ispričala je.

Ostala je unutra i pitala se kako će doći kući, jer je znala da mora nekako izaći van. On je stajao ispred kluba s njihovim zajedničkim prijateljem.

OSUĐEN ZBOG NASILJA Habijan: Dropulić mi nije trener. Dropulić za 24sata: Klijent mi je
Habijan: Dropulić mi nije trener. Dropulić za 24sata: Klijent mi je

- Ja mu nisam odgovarala, jedan naš prijatelj mi je tad poslao poruku - izađi, on hoće da mirno to riješite, neće ništa biti, ne boj se... Screenshotala sam to. Imam to sve. Ja za 15-20 minuta izađem i on kaže - ajde da ne pričamo tu gdje je puno ljudi, ajmo dolje... I on je namjerno htio dolje gdje ima manje ljudi, sjeo je i počeo pričati, neke gluposti i nebuloze - ispričala je.

Dodala je da je nakon otprilike 15 do 20 minuta nagovaranja izašla iz kluba.

KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA? Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

- To je trajalo 10-ak minuta, vidjela sam da ne vodi nikamo, samo sam htjela ići kući  - kazala je.

Objasnila je da se okrenula prema prijateljici kako bih joj se obratila i u tom trenutku ju je on uhvatio za vrat.

- Okrenula sam se prema prijateljici i u tom trenutku me uhvatio za vrat, udario mi glavom o pod, digao se preko moga vrata i opalio me nogom u glavu. Imam i nalaz s Hitne... Ne sjećam se minutu-dvije, zatim sam od udarca povraćala, digla sam se i u tom trenutku je on počeo trčati, samo je trčao, ne znam gdje - ispričala je.

Ispričala je da je u blizini bilo ljudi, ali zbog stanja u kojem je bila ne može jasno sjetiti detalja. Presuda je, kako je ispričala, donesena za remećenje javnog reda i mira, uz obrazloženje da je on mene na javnom mjestu, prema presudi, napao na "izričito drzak način".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026