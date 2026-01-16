Što je sve Ela Jerković pričala o nasilju u vezi s bodibilderom koji se slikao s Habijanom

Splitska influencerica Ela Jerković u podcastu Marka Barića progovorila je u lipnju prošle godine o nasilju koje je doživjela u vrijeme kad je u vezi bila s Filipom Dropulićem, bodibilderom koji je pravomoćno osuđen zbog nasilja nad ženama, a koji je objavljivao i zajedničke fotografije s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom.

- Prvi put je bilo kao, zabio me o zid i bacio me (ja u tom trenu imam 50 i nešto kila, a on 100) na krevet... Tu ja imam neki blackout, ne sjećam se, mi smo se nešto tukli, naguvarali, pokušavala sam ga maknuti. Bacio me na krevet i skočio na mene, ne sjećam se jer me tuka ili što, sjećam se samo nakon toga kako odlazim iz tog stana - rekla je.

U podcastu je kazala kako je do zadnjeg incidenta došlo jer je kasnila na njihov dogovor.

- Kako je došlo do zadnjeg incidenta. Ja sam kasnila na naš dogovor, dogovorili smo se u 10ipo, ja sam u 10:25 još stavljala eyeliner i onda je uslijedilo... Litanija, da sad ne nabrajam pogrdna imena. I onda kazna - sad nećemo ni izaći vani. Ja sam rekla, ok ne moramo, idem ja s prijateljicom. Onda je bilo - e sad ćeš viditi, sad ćeš vidit svoga boga... Ja sam prijateljici rekla - sad ćeš vidit, za 20 min će doći i navaliti ko oluja, 5 minuta mu treba da napravi frizuru i 15 da dođe. I tako je bilo - ispričala je.

Ostala je unutra i pitala se kako će doći kući, jer je znala da mora nekako izaći van. On je stajao ispred kluba s njihovim zajedničkim prijateljem.

- Ja mu nisam odgovarala, jedan naš prijatelj mi je tad poslao poruku - izađi, on hoće da mirno to riješite, neće ništa biti, ne boj se... Screenshotala sam to. Imam to sve. Ja za 15-20 minuta izađem i on kaže - ajde da ne pričamo tu gdje je puno ljudi, ajmo dolje... I on je namjerno htio dolje gdje ima manje ljudi, sjeo je i počeo pričati, neke gluposti i nebuloze - ispričala je.

Dodala je da je nakon otprilike 15 do 20 minuta nagovaranja izašla iz kluba.

- To je trajalo 10-ak minuta, vidjela sam da ne vodi nikamo, samo sam htjela ići kući - kazala je.

Objasnila je da se okrenula prema prijateljici kako bih joj se obratila i u tom trenutku ju je on uhvatio za vrat.

- Okrenula sam se prema prijateljici i u tom trenutku me uhvatio za vrat, udario mi glavom o pod, digao se preko moga vrata i opalio me nogom u glavu. Imam i nalaz s Hitne... Ne sjećam se minutu-dvije, zatim sam od udarca povraćala, digla sam se i u tom trenutku je on počeo trčati, samo je trčao, ne znam gdje - ispričala je.

Ispričala je da je u blizini bilo ljudi, ali zbog stanja u kojem je bila ne može jasno sjetiti detalja. Presuda je, kako je ispričala, donesena za remećenje javnog reda i mira, uz obrazloženje da je on mene na javnom mjestu, prema presudi, napao na "izričito drzak način".