NAPAD NA AUTOBUSNOM KOLODVORU

Habijan o presudi Marokancu: 'Uvjetna kazna za napad na policajku nije dobra poruka'

Piše HINA,
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan, održao konferenciju za medije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ocijenio je da uvjetna kazna izrečena 33-godišnjem Marokancu za napad na policajku šteti percepciji pravosuđa i šalje lošu poruku društvu

Ministar pravosuđa Damir Habijan u utorak je poručio da uvjetna kazna 33-godišnjem državljaninu Maroka koju mu je zbog napada na policajku u Zagrebu izrekao Općinski kazneni sud nije dobra poruka i šteti percepciji pravosuđa.

- Što se tiče ove odluke, reći ću da nije dobro kada se na temelju takvih odluka stvara negativna percepcija o pravosuđu i to me kao ministra muči i smeta. Takvih situacija ima i ovo je jedan od primjera, a to nije dobro - poručio je Habijan.

Časna koja je izmislila napad u Zagrebu dobila uvjetnu kaznu

Istaknuo je da poštuje neovisnost sudova, ali da takve odluke mogu negativno utjecati na percepciju pravosuđa i izazvati reakcije u javnosti.

- Ovo apsolutno nije dobra poruka. Zbog toga što ovo govorim, ja sam kao predstavnik izvršne vlasti prešao Rubikon, jer time komentiram sudsku odluku i ulazim u drugu domenu, a to je sudbena vlast koja je neovisna i samostalna. Kao Damir Habijan, netko tko živi u ovoj državi, mogu reći da to nije dobra poruka i da su to one sitne iznimke koje utječu na percepciju pravosuđa - poručio je ministar.

Sindikat policije ocijenio je da izrečena uvjetna kazna šalje lošu poruku o zaštiti policijskih službenika, na što je Habijan odgovorio da razumije takve reakcije.

Velika studija: Udio masti i ugljikohidrata koji unosimo nije presudan za zdravlje srca?

- Postoji 99 posto stručnih osoba koje odlično rade svoj posao, no to se podrazumijeva. S druge strane imate ovakve odluke koje na žalost utječu na percepciju javnosti, nakon čega o tome slušamo u Saboru i stvara se određeni narativ - poručio je ministar.

Na upit o neusklađenosti sudske prakse, ministar je rekao da takvi problemi postoje te istaknuo važnost uloge Vrhovnog suda u njezinu ujednačavanju.

- Najbolji primjer toga je slučaj 'švicarski Franak', zbog čega uistinu očekujem da će sjednica Vrhovnog suda napokon donijeti odluku. Smatram i da projekt vezan za anonimizaciju sudačkih odluka ide u prilog tome da pokušavamo olakšati ujednačavanje sudske prakse, što je zbog pravne sigurnosti građana itekako bitno. Mi u konačnici iz tog razloga i imamo suce koji su zaduženi za praćenje sudske prakse, da bi ovakvih primjera bilo što manje - poručio je Habijan.

Zagrebački Općinski kazneni sud u utorak je na uvjetnu kaznu s petogodišnjim rokom kušnje osudio 33-godišnjeg Marokanca kojega je tužiteljstvo teretilo da je napao i pretukao policajku na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru. Nakon izricanja presude pušten je iz istražnog zatvora, u kojem se nalazio od 30. lipnja prošle godine, a sud mu je odredio i obvezno liječenje od ovisnosti.

