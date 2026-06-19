Habijan o presudi za švicarce: Pravomoćno je, ali ovo nije kraj

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u srijedu da je odluka Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravomoćna, ali da pravni put za potrošače i banke time nije završen te da im i dalje stoje na raspolaganju ustavna tužba i međunarodni pravni mehanizmi. Komentirajući odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda, Habijan je rekao kako je riječ o važnoj odluci u kontekstu uloge najvišeg suda u ujednačavanju sudske prakse. "S pozicije izvršne vlasti, poštujemo trodiobu vlasti. Stranke imaju mogućnost koristiti pravne mehanizme koji su im na raspolaganju, ali ovo je prije svega pitanje uloge Vrhovnog suda i njegova zadatka ujednačavanja sudske prakse. Smatram da je riječ o važnoj odluci", rekao je ministar. Naglasio je da pravni put za uključene strane nije iscrpljen te da i potrošači i banke mogu koristiti daljnje pravne lijekove.

"Što se tiče samih stranaka, bilo potrošača bilo banaka, oni i dalje imaju na raspolaganju određena pravna sredstva. Koliko sam vidio iz medija i njihovih najava, ta će sredstva i koristiti. Tu je prije svega mogućnost obraćanja Ustavnom sudu, a nakon toga postoji i mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava", rekao je Habijan.

Dodao je da je odluka Vrhovnog suda pravomoćna, ali da time postupak za stranke nije nužno završen.

Šokirala me izjava Hajdaš Dončića

Osvrnuo se i na objavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je poručio da je premijer Andrej Plenković "dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru" u slučaju kredita u švicarskim francima te ga prozvao jer, kako je rekao, nije javno pritisnuo sud niti stao uz građane.

"Malo je reći da me šokirala ta izjava. Ovdje se radi o osobi koja pretendira biti budući premijer i govoriti iz te pozicije da je netko iz pozicije izvršne vlasti trebao vršiti javni pritisak na sudbenu vlast je potpuno u suprotnosti s trodiobom vlasti", rekao je Habijan.

Naime, prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su prihvatili zakonsku konverziju kredita u euro nemaju pravo na isplatu glavnice po osnovi ništetnih ugovornih odredbi, već samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije.

Na odluku je u petak reagirala i Udruga Franak, čiji su predstavnici na konferenciji za novinare ustvrdili da je riječ o nezakonitoj, protuustavnoj i diskriminatornoj odluci kojom su korisnici konvertiranih kredita stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na potrošače koji nisu prihvatili konverziju.

Iz Udruge Franak najavili su podnošenje ustavnih tužbi nakon okončanja pojedinačnih postupaka te zatražiti zaštitu svojih prava pred Ustavnim sudom, ističući i izdvojena mišljenja četvorice sudaca Vrhovnog suda koja, prema njihovu stajalištu, podupiru argumente koje udruga iznosi godinama.