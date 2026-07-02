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SPORNI MIMOHOD

Habijan oko slanja vojnika u Pariz: 'Razmatramo opcije, a u to spada i efekt iznenađenja'

Piše HINA,
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Habijan oko slanja vojnika u Pariz: 'Razmatramo opcije, a u to spada i efekt iznenađenja'
Zagreb: Ministar Damir Habijan predstavio Prijedloge uredbi o izobrazbi i zapošljavanju državnih službenika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Habijan je naglasio i da je odredba u Zakonu o obrani ''toliko jasna da ne vjeruje da netko može na bilo koji drugi način bilo kakvom pravnom gimnastikom tumačiti drugačije''.

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u srijedu, komentirajući sukob predsjednika Zorana Milanovića i Vlade oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, da razmatraju opcije u slučaju da se načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid predomisli i potpiše odluku ministra obrane.

''Vlada ima različite mehanizme na raspolaganju. Nekad je dobar i efekt iznenađenja'', poručio je Habijan nakon sjednice Vlade.

Habijan je pritom izrazio nadu da će pobijediti zdrav razum te da je ovo sad postalo i pitanje reputacije Hrvatske vojske.

''Bitno je naglasiti da hrvatska javnost i mediji shvate da imamo osobu koja u ovom trenutku svoj ego ili svoju frustriranost gubitkom izbora u nekoliko navrata stavlja na prvo mjesto pa čak i po cijenu urušavanja ugleda Hrvatske vojske'', dodao je.

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Nastavivši govoriti o potezu predsjednika Milanovića, koji je izdao zapovijed kojom zabranjuje odlazak pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Pariz povodom Dana pada Bastilje 14. srpnja, a čiju odluku je general-pukovnik Kundid odlučio poštovati, Habijan je ocijenio da se provlači narativ ''da je jedno zakon, a drugo zapovijed''.

''Tog sukoba i kolizije nema. Drugim riječima, to je eklatantan primjer Milanovićevog kršenja zakona i to ne po prvi put. Važno je naglasiti da ovo nije stav Vlade i ministarstava, već i onih koji se bave pitanjem Ustava i trodiobe vlasti, bez obzira na njihove političke svjetonazore. Riječ je o jedinstvenom stavu svih ustavnopravnih stručnjaka'', istaknuo je.

Habijan je naglasio i da je odredba u Zakonu o obrani ''toliko jasna da ne vjeruje da netko može na bilo koji drugi način bilo kakvom pravnom gimnastikom tumačiti drugačije''.

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Podsjetio je da je odredba iz postojećeg Zakona o obrani iz 2018. dobila gotovo jednoglasnu podršku svih saborskih zastupnica i zastupnika, uključujući onih iz SDP-a.

''Za nju je glasao i Arsen Bauk koji sada pravnom gimnastikom pokušava dovesti istu u pitanje'', nadodao je.

''Želim naglasiti da ovo sada više nije pitanje kršenja Ustava ili zastupanja proruske politike ili vrijeđanja političkih neistomišljenika ili novinara ili svakoga tko se s njim ne slaže od strane predsjednika države. Ovo je pitanje poštivanja Hrvatske vojske. Mislim da se s jednom od sastavnica domovinske sigurnosti na ovaj način ne bi trebalo ponašati'', zaključio je.

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