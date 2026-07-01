Parada posvađanih! Zoki: Kundid provodi moju zapovijed, Plenki: Vojska nije tvoja prćija

Nakon što je premijer Andrej Plenković odbio inicijativu predsjednika države Zorana Milanovića za hitnim sastankom, prepucavanje se nastavlja. Predsjednik države s ministrom obrane Ivanom Anušićem i načelnikom Glavnog stožera Tihomirom Kundidom sudjelovao je na vojnoj vježbi u Slunju.

- Načelnik Glavnog stožera će provesti zapovijed vrhovnog zapovjednika. Nema drame - poručio je Milanović, koji ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja, koji je postao novi razlog sukoba između njega i premijera.

Nastavio je kako ministar obrane nema zapovjednu ulogu u sustavu zapovijedanja Oružanim snagama uz poruku: “Ja zapovijedam”. Naveo je kako možda nije loše da se ovo dogodilo, da ljudi shvate kako funkcionira vojska, što vojska jest i koga vojnik mora slušati.

- U svakoj drugoj situaciji provodi zapovijed i ako su dvije odluke, gleda koji je viši. Njemu nije teško u ovoj situaciji, ima zapovijed i radi po zapovijedi - ustvrdio je Milanović.

Ponovio je kako smatra da odlazak hrvatskih vojnika na pariški mimohod nije samo protokolarna aktivnost, nego dio političko-vojne inicijative povezane s tzv. Koalicijom voljnih, u kojoj Hrvatska ne sudjeluje. Osvrnuo se na Plenkovića.

- Predsjednik Vlade pravi se lud. On razmišlja u formatu slike. On se vidi na tribini na tzv. Koaliciji voljnih. Donio sam odluku i gotovo je. Francuski predsjednik to radi zbog sebe, tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici - rekao je Milanović.

Napomenuo je kako je odluka koju je donio potpuno zakonita, navodeći kako u vojsci ne postoje nezakonite zapovijedi, nego možda protuustavne.

- Neka Plenković pokrene postupak mojeg opoziva, ali to može samo zbog kršenja Ustava ili veleizdaje - poručio je predsjednik.

Poruke ministra da će načelnik Glavnog stožera snositi posljedice ako ne postupi u skladu s odlukom Ministarstva obrane, Milanović smatra prijetnjom.

- Imat će Anušić i ministri posljedica. Neću reći kakvih. Neka ne spavaju mirno! Kundid provodi zapovijedi, koje mogu biti nekome nezakonite, a nisu nezakonite. Ja kažem Plenkoviću nećeš ga privoditi u svoj brlog. Dođi kod mene. Što radiš u Europskom vijeću, mladiću? - rekao je Milanović.

Obrušio se i na novinare. Tako je novinarki Nove TV, Pezo Moskaljov, koja ga je propitivala zašto ne dopušta načelniku Glavnog stožera da bude vojnik, uz ostalo, uzvratio: “Recite, ima li još neko pitanje, ali pitanje, ne agitacija, svaki put dolazite galamiti”, “Možete li još nešto gluplje smisliti, je li vam vruće, ne podsjećate me na sebe”. Novinara Večernjeg lista, Tomislava Krasneca, nazvao je lobistom i spočitnuo mu da je “muktario u državnom stanu” (u Bruxellesu) koji je dobila njegova žena, pa je zato “vraćena natrag”.

Ministar obrane Ivan Anušić izvijestio je kako načelnik Glavnog stožera još nije potpisao odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz koju mu je uputio, a ima informacije da ni neće zbog zapovijedi predsjednika Milanovića. Rekao je i kako je Kundid obrazložio da je Milanović definiran kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, ali je i potvrdio da je mu je nekoliko puta osobno rečeno da krši zakon. Napomenuo je kako je zakon tu potpuno jasan i da ga u ovom trenutku i načelnik Glavnog stožera i predsjednik Milanović krše. Upitan hoće li Kundid ostati na funkciji, Anušić je rekao kako je prerano sad razgovarati o tome te ponovio ono što je i premijer Plenković rekao, da više nema povjerenje Vlade.

- Još postoji vrijeme i prostor da se odluka načelnika Glavnog stožera promijeni i da se upute vojnici. Ako se to ne napravi, ne znam, vidjet ćemo što će biti sljedeći korak. Prerano je sad govoriti - rekao je ministar.

Nakon sastanka parlamentarne većine, Andrej Plenković osvrnuo se na, kako kaže, tiradu besmislica i uvreda koje je Milanović izgovorio, no stava je kako je dobro da ljudi to čuju. Odbacio je insinuacije da Vlada radi pritisak na Kundida. Ponovio je da je riječ o “flagrantnom kršenju zakona”, napominjući kako je riječ o protuzakonitom ponašanju kojim predsjednik države načelnika Glavnog stožera protuzakonitim zapovijedima prisiljava na protuzakonito ponašanje.

U Francuskoj će biti sve članice EU, ta činjenica ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo da je Milanović neki akter, a zapravo je izolirani mrgud, rekao je premijer. Ocijenio je kako je ovo sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni, vladavine prava, a dodao je kako se Milanović ponaša kao da je iznad zakona.

- Razmotrit ćemo sve opcije, pristojne, kulturne i zakonite, kako ova situacija ne bi prošla tek tako. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija - rekao je Plenković.

Napomenuo je i da se Kundid nije ponio zrelo jer nije došao na sastanak u Vladi na koji je bio pozvan te to nazvao “nevjerojatno krivom pogreškom”. Naveo je kako je to na neki način jadno jer je “pozvan u Vladu, a ne u bužu u Slovensku, gdje se jede da se ne baci”. Premijer je pozvao načelnika Glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom, jer “Milanoviću nije ništa dužan, jer mu nije gazda nego nasilnik koji ga maltretira”. Upitan je i hoće li tražiti razrješenje Kundida.

- Kundida formalno razrješuje predsjednik Republike, mi možemo zatražiti razrješenje. Ali gore vam je ako nemate povjerenje, nego da vas se razriješi - rekao je Plenković.