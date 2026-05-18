Habijan šokiran nakon ubojstva u Drnišu: 'Obrazloženje suda je skandalozno, dosta je bilo!'

Nakon stravičnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu u javnost su isplivali šokantni detalji o zakazivanju pravosudnog sustava. Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću u čak dvije i pol godine nije bilo zakazano niti jedno jedino ročište za prethodno kazneno djelo. Ministar pravosuđa Damir Habijan izrazio je sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića, a onda i reagirao na propuste i potvrdio da je hitno zatražio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva (ODO).

- Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem - rekao je ministar.

Podsjetimo, Aleksiću su prije tri godine pronašli oružje. Podignuta je i potvrđena optužnica, ali suđenje nije krenulo! Upitali smo i Općinski sud u Šibeniku zašto ročište za navedeni slučaj nikada nije održano odgovaraju nam kako on nije bio hitan.

'Obrazloženje suda je skandalozno'

Habijana je šokirao pokušaj opravdavanja ovakvog otezanja postupka prema čovjeku koji iza sebe već ima tešku kriminalnu prošlost, uključujući i ranija kaznena te prekršajna djela za koja je odgovarao, piše HRT.

- Mene kao ministra šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi kako to nije hitni postupak, što je skandalozno, s obzirom na to da se radio o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena za teško ubojstvo - istaknuo je Habijan te naglasio da se kao ministar i dio izvršne vlasti inače strogo suzdržava od uplitanja u rad sudbenih tijela, no kako ovaj specifičan slučaj jednostavno zaslužuje reakciju.

- Bilo je dosta i mislim da kao ministar želim vrlo jasno poslati poruku da normativni okvir kojeg smo postavili - od 40 do 50 godina kazne za najteža kaznena djela, na pravosudnim dužnosnicima je da te alate koriste - zaključio je ministar pravosuđa.