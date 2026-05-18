Obavijesti

News

Komentari 1
ZATRAŽIO IZVANREDNI NADZOR

Habijan šokiran nakon ubojstva u Drnišu: 'Obrazloženje suda je skandalozno, dosta je bilo!'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Habijan šokiran nakon ubojstva u Drnišu: 'Obrazloženje suda je skandalozno, dosta je bilo!'
Zagreb: Ministar Damir Habijan predstavio Prijedloge uredbi o izobrazbi i zapošljavanju državnih službenika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Naglasio je da se kao ministar pravosuđa i kao dio izvršne vlasti inače strogo suzdržava od uplitanja u rad sudbenih tijela, no kako ovaj specifičan slučaj jednostavno zaslužuje reakciju

Nakon stravičnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu u javnost su isplivali šokantni detalji o zakazivanju pravosudnog sustava. Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću u čak dvije i pol godine nije bilo zakazano niti jedno jedino ročište za prethodno kazneno djelo. Ministar pravosuđa Damir Habijan izrazio je sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića, a onda i reagirao na propuste i potvrdio da je hitno zatražio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva (ODO).

'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...' Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

- Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem - rekao je ministar.

Podsjetimo, Aleksiću su prije tri godine pronašli oružje. Podignuta je i potvrđena optužnica, ali suđenje nije krenulo! Upitali smo i Općinski sud u Šibeniku zašto ročište za navedeni slučaj nikada nije održano odgovaraju nam kako on nije bio hitan.

'Obrazloženje suda je skandalozno'

Habijana je šokirao pokušaj opravdavanja ovakvog otezanja postupka prema čovjeku koji iza sebe već ima tešku kriminalnu prošlost, uključujući i ranija kaznena te prekršajna djela za koja je odgovarao, piše HRT.

UBOJICA IZ DRNIŠA DOZNAJEMO Aleksić osuđen i za napad u Lepoglavi! Daskom je udario zatvorenika i zarezao ga!
DOZNAJEMO Aleksić osuđen i za napad u Lepoglavi! Daskom je udario zatvorenika i zarezao ga!

- Mene kao ministra šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi kako to nije hitni postupak, što je skandalozno, s obzirom na to da se radio o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena za teško ubojstvo - istaknuo je Habijan te naglasio da se kao ministar i dio izvršne vlasti inače strogo suzdržava od uplitanja u rad sudbenih tijela, no kako ovaj specifičan slučaj jednostavno zaslužuje reakciju.

- Bilo je dosta i mislim da kao ministar želim vrlo jasno poslati poruku da normativni okvir kojeg smo postavili - od 40 do 50 godina kazne za najteža kaznena djela, na pravosudnim dužnosnicima je da te alate koriste - zaključio je ministar pravosuđa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? 'Luka se bojao ići dostaviti na tu adresu...'
ZAVRŠENA POTRAGA

UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? 'Luka se bojao ići dostaviti na tu adresu...'

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...
POLICIJA OBJAVILA

Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, objavila je policija...
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'
'INSTITUCIJE SU ZAKAZALE'

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

"Institucije su zakazale, ovo je strašno...", kažu Drnišani nakon ogromne tragedije koja je zadesila grad. "Kao građanin, osjećam se tužno, jadno, bespomoćno i ljutito", kaže ravnatelj škole u koju je ubijeni mladić išao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026