UBOJICA IZ DRNIŠA

DOZNAJEMO Aleksić osuđen i za napad u Lepoglavi! Daskom je udario zatvorenika i zarezao ga!

Piše Helena Tkalčević,
Kristijan Aleksić, osuđen za teško ubojstvo 2002., ponovno pod istragom zbog ubojstva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kristijan Aleksić branio se da ga je drugi zatvorenik provocirao fiksirajući ga pogledima i radeći glupe izraze lica...

Nakon ubojstva Marijane Sučević (22) 1994. godine, Kristijan Aleksić počinio je još nekoliko kaznenih djela te je, u vrijeme izricanja presude na splitskom sudu 2002. godine, već imao dvije uvjetne presude zbog teških krađa. Za ubojstvo je dobio još 14 godina te sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

Dok je u Lepoglavi izdržavao tu kaznu 7. kolovoza 2007. oko 14 sati u TV sali na Odjelu pojačanog nadzora Kaznionice napao je drugog zatvorenika drvenom daskom po glavi, a potom ga tupim preklopnim nožićem nekoliko puta zarezao po vratu i glavi te ga lakše ozlijedio.

Reporteri 24sata u Drnišu! Evo kako su našli ubojicu! Mještani: 'Luka je bio jako dobro dijete'

Optužnica ga je teretila za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda, a izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca zatvora. Tadašnji Općinski sud u Ivancu izrekao mu je i sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. 

- Ne osjećam se krivim - rekao je tad Aleksić te odmah iznio obranu. Tvrdio je da ga je oštećeni provocirao fiksirajući ga pogledima i da je radio neke glupe izraze lica.

- To mi je smetalo, ali nisam ništa poduzimao. Međutim tog dana on mi je opsovao oca, koji je preminuo 2002. Rekao sam mu da prestane, ali on je nastavio. Ja sam tad nožićem na dasci rezao jabuku i samo mi se zamračilo te sam ga daskom udario po glavi. Što sam učinio s nožićem ne znam - branio se Aleksić.

Habijan: Objašnjenje suda oko ubojice iz Drniša je skandalozno

Vezano uz događaj bio je i disciplinski kažnjen i to sa šest mjeseci samice. Rekao je i da nikome nije prijavio da ga oštećeni provocira te da se više ne liječi jer mu je mjera psihijatrijskog liječenja istekla. 

Oštećeni zatvorenik na sudu nije htio svjedočiti. Tek je rekao da je protupravno lišen slobode radi čega je tužio Republiku Hrvatsku, no predmet dotad nije riješen.

Djelatnik pravosudne policije ispričao je da je kritičnog dana došao na posao kada je jedna grupa zatvorenika s odjela bila u šetnji, a druga u TV sali i sali za stolni tenis. On je bio s grupom koja je bila u šetnji kad je čuo zapomaganje: 'Policija, policija!'

- Potrčao sam prema sali, otključao vrata i vidio oštećenog koji bio sav u krvi. Primijetio sam jedan rez na vratu i jedan manji na glavi iz kojeg mu je tekla krv. Okrivljeni je stajao pored prozora i ništa nije imao u rukama, s time da je po majici s prednje strane bio krvav. Ja sam vodio oštećenog u ambulantu te mi je tad rekao tko ga je napao, ali ne i zašto - svjedočio je zaposlenik te dodao da su u to vrijeme u TV sali bili samo Aleksić i oštećeni.

Monstruoznom ubojici su 2023. našli oružje! Suđenje nikad nije krenulo! Sud: 'Nije bilo hitno'

Drugi pravosudni djelatnik kazao je da je oštećeni strahovito krvario te da je krvi bilo svuda po prostoriji, čak i po zidovima. Pronašli su i krvavi nožić. 

Oduzeli su mu metalni preklopni nožić dužine tupe oštrice 6 cm, drvenu dasku duljine 23 cm kao i okrvavljenu odjeću, traper hlače i košulju. Vještakinja sudske medicine zaključila je oštećeni u napadu mogao dobiti tešku tjelesnu ozljedu, no ne i iskrvariti na smrt. zaključila je da je riječ o četiri rezne rane koje je Aleksić nanio sa četiri zamaha. 

Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...'
Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...'

Udarcem daskom po tjemenu moglo je doći, smatrala je, do prijeloma kosti glave s oštećenjem mozga. 

Vještak psihijatar kod Aleksića nije našao simptome duševne bolesti. 

- Kod njega se radi o trajnom poremećaju osobnosti, što je izvorište slabije adaptibilnosti. Djelo je nastalo nakon dužeg konfliktnog odnosa s oštećenim što je podgrijavalo njegove unutarnje tenzije i dovelo do reagiranja na grub i opasan način - rekao je vještak i zaključio da je u vrijeme počinjenja Aleksić bio smanjeno ubrojiv zbog čega je predložio izricanje sigurnosne mjere psihijatrijskog liječenja.

Ovo je monstrum Aleksić na suđenju za ubojstvo djevojke. I nju ubio bez povoda

Za Aleksićevu obranu o dinamici događaja kojom je želio prikazati da se branio sud kaže da je neuvjerljiva, iskonstruirana te nelogična i smatrali su da je usmjerena na umanjivanje vlastite odgovornosti.

Odmjeravajući kaznu sud je cijenio njegovu dotadašnju osuđivanost te mu izrekao godinu dana i četiri mjeseca zatvora kao i psihijatrijsko liječenje.

Županijski sud u Splitu je 2012. odlučivao o njegovu zahtjevu za objedinjavanje kazni te mu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, koliko je maksimalno bilo moguće u to vrijeme.

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu
 

UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove!
UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove!

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, objavila je policija...
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

"Institucije su zakazale, ovo je strašno...", kažu Drnišani nakon ogromne tragedije koja je zadesila grad. "Kao građanin, osjećam se tužno, jadno, bespomoćno i ljutito", kaže ravnatelj škole u koju je ubijeni mladić išao

