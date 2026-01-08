Habijan žestoko uzvratio SDP-u: 'Nema govora o bilo kakvoj političkoj trgovini sudovima...'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u četvrtak je odbacio prozivke da HDZ planira političkom trgovinom popuniti prazna mjesta na Vrhovnom i Ustavnom sudu, poručivši predsjedniku SDP-a da je pokazao elementarno neznanje i licemjerje.

''Potpuno odbacujem da se ovdje radi o bilo kakvoj trgovini. Izjave predsjednika SDP-a pokazuje svojevrsno licemjerstvo i elementarno neznanje'', rekao je Habijan u izjavi medijima nakon sjednice Vlade.

Premijer Andrej Plenković jučer je izjavio da će vladajuća većina izabrati predsjednika Vrhovnog suda jedino u slučaju ako će moći birati i dva od tri preostala ustavna suca. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovorio je da se ovime izravno degradira integritet kandidata za najviše pravosudne funkcije, koje premijer pretvara u predmet političke trgovine.

''Sjetimo se 2017. i tadašnjeg zahtjeva oporbe da se imenuju članovi istražnog povjerenstva za Agrokor, inače neće biti izbora tri suca suda. Toliko o tome tko što uvjetuje'', poručio je Habijan.

Kao ministru pravosuđa, Habijan ističe da mu je u interesu čim prije imati predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda i puni sastav Ustavnog suda.

Usporedbe radi, naveo je primjere nekoliko zemalja u kojima ustavne suce izravno bira Vlada, kao što su Japan, Norveška i Kanada. Za razliku od njih, u Hrvatskoj se traži proporcionalnost i uravnoteženost, čak i u ideološkim stavovima kandidata.

''Pritom treba naglasiti i dužnost oporbe koja već dulje vrijem u opstruira izbor ustavnih sudaca, a tako se dovodi u pitanje funkcioniranje suda što može bit izrazito opasno'', rekao je.

Habijan također odbacuje teze da je vladajuća stranka zarobila institucije.

''Da je to tako, sumnjam da bi Ustavni sud nedavno ukinuo pojedine odredbe zakona koje je donijela upravo vladajuća većina'', kazao je ministar govoreći o Zakonu o osobnoj asistenciji.

Ministar se na kraju osvrnuo na kandidaturu guvernera Hrvatske narodne banke Boris Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke (ECB).

Na inicijativu gospodina Vujčića, Vlada je predložila njegovu kandidaturu. To je svojevrsno priznanje za gospodina Vujčića i politiku Vlade u suradnji s HNB-om, pogotovo ako govorimo o ulasku u eurozonu'', kazao je Habijan.