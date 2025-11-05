HAC: Puna operativna funkcija novog sustava naplate cestarine od početka 2027. godine

Novi sustav naplate cestarine odnosno puna operativna funkcija nakon probnog roka mogla bi krenuti početkom 2027. godine, dok će sam sustav biti gotov do kraja rujna sljedeće godine, rekao je u srijedu voditelj projekta novog sustava naplate cestarine u Hrvatskim autocestama Hrvoje Dorčić. U izjavi za novinare rekao je da su Hrvatske autoceste započele s građevinskim radovima na postavljanju portala za potrebe novog sustava naplate, odnosno da su počeli radovi na sedam portala na autocesti A3 na području Sisačko-moslavačke županije. Nakon toga nastavljaju se radovi na cijeloj autocestovnoj mreži. Predviđeno je 212 portala s opremom za potrebe novog sustava koji će se priključiti na elektroenergetsku i svjetlovodnu mrežu HAC-a.

"Planiramo sve te radove završiti do kraja rujna sljedeće godine", rekao je Dorčić.

Dodao je da će zbog izvođenja radova biti postavljena privremena regulacija prometa, a vozače moli za strpljenje i oprez.

Sustav bi trebao biti pušten u funkciju nakon što se završe radovi na svih 212 portala i nakon što se sustav ispita, odnosno kada bude spreman za operativnu upotrebu.

"Očekujemo da će sustav u zadnjem kvartalu sljedeće godine biti spreman. Osim toga predviđamo paralelni rad sustava kroz razdoblje od tri mjeseca", rekao je Dorčić.

Nakon puštanja novog sustava u promet, naplatne kućice na 77 naplatnih postaja polako će se uklanjati s tim da će prioritet biti na čeonim naplatama zbog bolje protočnosti prometa.

Dio ljudi koji sada rade na naplatnim kućicama, a takvih je oko tisuću, očekuje edukacija kako bi mogli ostati raditi na novom sustavu, dio odlazi u mirovinu, a preostali će dobiti poticajne otpremnine.

Dorčić zasad ne zna koliko će ljudi ostati raditi u novom sustavu.

Predviđa da će novi sustav naplate cestarine znatno povećati protok vozila. Sada je protočnost na naplatnim postajama gdje su samo blagajnici 350 vozila na sat, dok će nakon uvođenja novog sustava naplate protočnost biti ista kao i na punom profilu autoceste.

Novi, potpuno digitalni i jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine dobio je naziv Crolibertas i donosi dvije mogućnosti: naplatu putem ENC-a ili ALPR tehnologije.

ALPR (Automatic License Plate Recognition) tehnologija je sustav koji automatski prepoznaje, čita i tumači registarske tablice vozila pomoću optičkog prepoznavanja znakova. Ta tehnologija koristi kamere i softver za snimanje i analiziranje slika registarskih tablica kako bi izvukla podatke, poput broja tablice, čak i u teškim uvjetima poput slabog osvjetljenja ili nepovoljnih vremenskih prilika.

U prvom slučaju sadašnji korisnici ENC-a morat će povezati registarsku oznaku vozila s uređajem, dok će korisnici ALPR tehnologije također morati povezati registarsku oznaku vozila s valjanim sredstvom plaćanja. ENC uređaji bit će obavezni za teška vozila.

Sustav Crolibertas bit će uveden na svim autocestama u Hrvatskoj, kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj. Temelji se na konceptu vožnje bez zaustavljanja, u slobodnom protoku vozila, čime se korisnicima omogućuje brže, jednostavnije i modernije putovanje autocestama.

Ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet. Vrijednost ugovora iznosi nešto manje od 80 milijuna eura bez PDV-a, a sredstva za investiciju su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.