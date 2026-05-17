Komentari 7
FAŠISTI SU RADIKALNI DESNIČARI'

Hajdaš Dončić: Inflacija ima ime i prezime - Andrej Plenković

Piše HINA,
Rijeka: Novi predsjednik SDP PGŽ Ivica Lukanović i Siniša Hajdaš Dončić | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je u nedjelju na stranačkoj izbornoj konvenciji Koprivničko-križevačke županije da inflacija ima ime i prezime te prozvao pritom premijera Andreja Plenkovića

Fašizam prošlosti nije isti fašizmu sadašnjosti. Danas je on promijenio izgled i model. Više to nisu ljudi s dva zuba koji jedu janjetinu i luk. Fašisti su moderni radikalni desničari koji nose odijela, znaju jesti nožem i vilicom, čak se i salvetom služe. No, pomaknuli su granicu desnog centra udesno dozvolivši da se u Hrvatskoj događa ovo što se događa, isključivost i zabrane, rekao je Hajdaš Dončić.

Osvrnuo se i na problem inflacije, rekavši da ona ima ime i prezime, a zove se Andrej Plenković, ustvrdivši kako on dopušta da banke, trgovački lanci i telekomi imaju poslovnu agendu maksimiziranja marži.

Hajdaš Dončić novinarima je nakon konvencije izjavio da je danas na snazi politički model koji okupira institucije. To se dobro vidjelo, kazao je, kod izbora sudaca za Vrhovni i Ustavni sud. Naglasio je da javne usluge kao što su školstvo i zdravstvo moraju ostati dostupne svim građanima i ne smiju biti u funkciji stvaranja profita.

Čelnik SDP-a rekao je okupljenim delegatima Koprivničko-križevačke županije da je dosta beskorisnih rasprava unutar stranke i tisuću puta prožvakanih tema.

IZBORNA KONVENCIJA U FAŽANI Vili Bassanese ponovno izabran za predsjednika SDP-a Istre
Vili Bassanese ponovno izabran za predsjednika SDP-a Istre

- Moramo prestati biti arhitekti nostalgije, moramo biti vizionari budućnosti - poručio je te istaknuo da država i privatni sektor mogu ići ruku pod ruku stvaranjem dodane vrijednosti, ali kroz drugačiju raspodjelu kapitala.

Modernu socijaldemokraciju definirao je kao domoljublje koje uključuje, a ne isključuje, kojoj je antifašizam u venama te čija politika podrazumijeva inkluzivnost i pravednost.

TENZIJE U GRADSKOJ VLASTI? Smjene u metropoli: SDP-ovac Igor Rađenović više nije voditelj Gradskih groblja u Zagrebu?
Smjene u metropoli: SDP-ovac Igor Rađenović više nije voditelj Gradskih groblja u Zagrebu?

- SDP-ov je program pravo na stan, program je to poštenja, pravednih mirovina i ono što je najvažnije, plan da država bude efikasnija, odnosno da se 30 posto smanje procedure - riječi su Hajdaša Dončića.

Tomislav Golubić ponovno je izabran za predsjednika Koprivničko-križevačkog SDP-a kao jedini kandidat. Novinarima je rekao da je konvencija uspješno održana te je zahvalio članovima na ukazanom povjerenju.

ŽESTOKO PO OPORBI Plenković oštro: SDP i Možemo! pljunuli su na Ustavni sud i troje profesionalaca! Sramota...
Plenković oštro: SDP i Možemo! pljunuli su na Ustavni sud i troje profesionalaca! Sramota...

- Siguran sam da ćemo zadržati status najjače političke opcije u Koprivničko-križevačkoj županiji - kazao je Golubić.

