Hajdaš Dončić: 'Plenković je bio Jugoslaven, sada je ekstremni desničar. Što je sutra, pingvin?'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić opleo je po premijeru Andreju Plenkoviću nakon što je Vlada odlučila preuzeti posao organiziranja otkazanog dočeka brončanih rukometaša nakon Europskog prvenstva na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.

- Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik - kazao je Hajdaš Dončić koji se izvanredno obratio javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Brončani rukometaši u Banskim dvorima | Video: Emirat Asipi/24sata

Grad Zagreb prvotno je za danas popodne planirao doček brončanih hrvatskih rukometaša, no događaj je bio otkazan jer su igrači inzistirali na nastupu Marka Perkovića Thompsona. Ipak, tijekom prijepodneva došlo je do obrata – organizaciju je preuzela Vlada. Odlučeno je da će se doček ipak održati danas u 18 sati, a Thompson će tom prilikom nastupiti.

Kako je Hajdaš Dončić naveo, Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez imali su dogovor, no onda je došla iznenadna odluka koja je sve promijenila.

- Ne postoji niti jedan savez u Hrvatskoj koji nije pod kapom HDZ-a - ističe.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Napao je Plenkovića da "namjerno radi rascjep u društvu".

- Postao je radikalni desničar. Što je sutra? Pingvin. Svašta je moguće kod njega. Boji se jer je kukavica. Pokušava biti bahat, a tko je bahat taj je i nasilnik. Pozivam građane da budu dostojanstveni i mirni. Ovo nije Hrvatska u kojoj većina građana želi živjeti - rekao je.

SDP se ranije danas oglasio na Facebooku te naglasio da "Plenković nije normalan".

- Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu. Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cijele nacije. Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu. SDP poručuje: budi normalna Hrvatska! - stoji u objavi.