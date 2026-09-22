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FEMICID U SLATINI

Hajdaš Dončić poziva na promjenu: 'Iz obitelji treba odstraniti nasilnika!'

Piše HINA,
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Hajdaš Dončić poziva na promjenu: 'Iz obitelji treba odstraniti nasilnika!'
Zagreb: Delegacija SDP-a položila je cvijeće u spomen na žene ubijene tijekom brakorazvodne parnice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Izaslanstvo SDP-a predvođeno Hajdašem Dončićem položilo je cvijeće i zapalilo svijeće kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu u spomen na žene ubijene 22. rujna 1999.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić položilo vijenac kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u utorak na Nacionalni dan protiv nasilja nad ženama, i založio se za učinkovitiju zaštitu žrtava obiteljskog nasilja kroz promjenu sustava koji je, rekao je, zakazao u Slatini kod ubojstva žene.

"Moja poruka je jasna, iz obitelji treba odstraniti nasilnika, a ne ženu. To je ta ključna razlika, funkcionira li sustav u Hrvatskoj ili ne funkcionira. Ove svijeće i cvijeće danas je naše sjećanje prema svakoj ubijenoj ženi u Hrvatskoj, ali i poziv da zajedno mijenjamo sustav. To je bitno", rekao je Hajdaš Dončić.

Izaslanstvo SDP-a predvođeno Hajdašem Dončićem položilo je cvijeće i zapalilo svijeće kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu u spomen na žene ubijene 22. rujna 1999. tijekom brakorazvodne parnice, kada su na sudu ubijene tri žene, a jedna djelatnica teško ranjena.

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Osvrćući se na slučaj u Slatini, rekao je da je sustav zakazao, kao i centri za socijalnu skrb i državno odvjetništvo. "Odstranimo nasilnika, a ne žrtvu", poručio je.

Teško ubojstvo žene u Slatini dogodilo se 8. rujna. Prema policiji, muškarac je ženu usmrtio oštrim predmetom, a osumnjičenik je zatečen na mjestu događaja, uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge potom je 12. rujna oko 15.30 počinio samoubojstvo u Zatvoru u Zagrebu.

Nekoliko sati prije vijesti o njegovoj smrti, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog policijskog nadzora, priznavši da u postupanju neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. 

Državno odvjetništvo (DORH) je 16. rujna objavili da je u tom slučaju utvrdilo nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici jer je obiteljskom nasilniku umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza.

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