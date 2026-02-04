HAK: Kolnici su mokri i skliski, u prekidu su i trajektne linije

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, zbog mjestimice obilnijih oborina u priobalju, osobito na širem riječkom području moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a priobalju su zbog vjetra u prekidu neke trajektne, katamaranske i brodske linije. Mogući su i odroni.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Promet se vodi usporeno uz povremene zastoje po dvije prometne trake.

Zbog rasutog tereta na A6 Rijeka-Zagreb između čvora Oštrovica i čvora Kikovica u smjeru Rijeke promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U priobalju puše jak vjetar.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik﻿,﻿ Zadar/Gaženica - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj;

U prekidu su i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka﻿, Novalja-Rab-Rijeka﻿﻿, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split﻿, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ﻿te brodska linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.