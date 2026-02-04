Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZNO!

HAK: Kolnici su mokri i skliski, u prekidu su i trajektne linije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HAK: Kolnici su mokri i skliski, u prekidu su i trajektne linije
Split: Zbog lošeg vremena u prekidu su katamaranske linije za Vis i Hvar | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni

Admiral

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, zbog mjestimice obilnijih oborina u priobalju, osobito na širem riječkom području moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a priobalju su zbog vjetra u prekidu neke trajektne, katamaranske i brodske linije. Mogući su i odroni.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Promet se vodi usporeno uz povremene zastoje po dvije prometne trake.

KAZNA: 2800 EURA Kaos u centru Zagreba: Vozač bez vozačke i s 2.76 promila sletio s ceste i zabio se u stup
Kaos u centru Zagreba: Vozač bez vozačke i s 2.76 promila sletio s ceste i zabio se u stup

Zbog rasutog tereta na A6 Rijeka-Zagreb između čvora Oštrovica i čvora Kikovica u smjeru Rijeke promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U priobalju puše jak vjetar.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik﻿,﻿ Zadar/Gaženica - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj;

U prekidu su i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka﻿, Novalja-Rab-Rijeka﻿﻿, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split﻿, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ﻿te brodska linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'
DAN NAKON DOČEKA

VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'

Kako je moguće da Vlada RH koja treba provoditi zakon svjesno to krši. Da li oni vrijede za njih ili ne? Da li je jučer prekršen zakon? Ovo predstavlja presedan i može se bilo kojem gradu dogoditi, smatra Tomašević
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026