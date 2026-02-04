Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni
HAK: Kolnici su mokri i skliski, u prekidu su i trajektne linije
U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, zbog mjestimice obilnijih oborina u priobalju, osobito na širem riječkom području moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a priobalju su zbog vjetra u prekidu neke trajektne, katamaranske i brodske linije. Mogući su i odroni.
Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Promet se vodi usporeno uz povremene zastoje po dvije prometne trake.
Zbog rasutog tereta na A6 Rijeka-Zagreb između čvora Oštrovica i čvora Kikovica u smjeru Rijeke promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
U priobalju puše jak vjetar.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj;
U prekidu su i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik te brodska linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.
