KAZNA: 2800 EURA

Kaos u centru Zagreba: Vozač bez vozačke i s 2.76 promila sletio s ceste i zabio se u stup

Piše Marta Divjak,
Piše Marta Divjak,
Foto: PU zagrebačka

U nesreći je nastala materijalna šteta, a policija je vozača odmah uhitila i privela na Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Pijani 39-godišnjak sletio je s ceste u centru Zagreba, a potom naletio na stup semafora. Prema policijskom priopćenju, on se u nedjelju oko 23:40 sati vozio Palmotićevom ulicom te je dolaskom do raskrižja s Ulicom Pavla Hatza sletio s kolnika i udario u semafor. Policijski očevid i alkotestiranje otkrili su niz teških prekršaja. Vozač je upravljao automobilom s čak 2,76 promila alkohola u krvi, a za volan je sjeo unatoč tome što mu je već ranije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije.

Iako mu je pružen liječnički pregled, muškarac je odbio vađenje krvi i mokraće radi dodatne analize.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a policija je vozača odmah uhitila i privela na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. U optužnom prijedlogu policija je tražila maksimalnu odgovornost za kršenje zakona.

Sud je prihvatio njihov prijedlog te je 39-godišnjak proglašen krivim. Kažnjen je novčanom kaznom od 2.800 eura, a izrečena mu je i nova zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

