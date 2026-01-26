HAK: Skliski kolnici, ponegdje pod maglom, moguća poledica

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8), ponegdje ima i magle, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama.

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje.

Zbog vjetra u prekidu je trajektna linija Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik (uspostavit će se 26. siječnja ujutro u 09:00 s polaskom iz Dubrovnika).