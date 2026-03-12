HAK: Stvorila se kolona na zagrebačkoj obilaznici

Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec, na prilazu zoni radova u smjeru Bregane, kolona je oko dva kilometra, a zbog gustog prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu uz zastoje, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeno se vozi usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa osobito na zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti DC1 Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreču i Podstrani i na Krčkom mostu.

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.