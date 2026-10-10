HAK UPOZORAVA Nesreća na A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo: Vozi se usporeno

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo2 u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle.

Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku je privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke.