Zbog Zagrebačkog maratona u nedjelju zatvaraju se neke ulice: Tramvaji mijenjaju trase...

Zbog održavanja 34. Zagrebačkog maratona u nedjelju će u Zagrebu na snazi biti privremena regulacija prometa. Zatvaraju se neke ulice i dijelovi grada, a velike promjene bit će i u javnom prometu s tramvajima i autobusima koji će voziti promijenjenim trasama. Grad Zagreb je izvijestio da će privremena regulacija prometa trajati od 7.30 do 15 sati. Od 7.30 zatvara se promet na Trgu bana Josipa Jelačića, od 8.30 zatvoren će biti promet i tramvajski promet na cijeloj trasi.

Privremeno zatvaranje prometa bit će na sljedećim lokacijama i ulicama:

Segment A: raskrižje Draškovićeva-Vlaška, Šoštarićeva ulica, Trg Josipa Langa, Ribnjak, ulica Medveščak, Gupčeva zvijezda, Ksaverska cesta do Gračanske. Povratak istom trasom do raskrižja Draškovićeva-Vlaška te oko 10:00 sati planirano je otvaranje prometa.

Segment B: Vlaška, Trg Eugena Kvaternika, Maksimirska cesta do k.br.150 (benzinska postaja INA), polukružno okretanje i povratak istom trasom do Ulice J. Sermagea, te oko 10:40 sati otvaranje prometa.

Segment C: Ulica J. Sermagea, Ulica Dragutina Rakovca, Martićeva, Smičiklasova, Đorđićeva, Palmotićeva, Amruševa, Trg. N. Zrinskoga, Teslina, Masarykova, Trg Republike Hrvatske, prilaz Gjure Deželića, Ulica Republike Austrije, Matka Talovca, Trg Francuske Republike, Ulica grada Mainza, Prilaz baruna Filipovića, Ulica Janka Vukovića, Ilica, Trg bana Josipa Jelačića te oko 15:00 sati planirano je otvaranje prometa.

Tramvajske linije prometovat će izmijenjenim trasama, osim linija 9 i 15 koje će voziti redovito. Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona.

Linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Savišće

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj





Zbog opsežnosti preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija, bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije:

Dubrava - Borongaj: od 8 do 14.30 sati. Črnomerec - Magazinska: od 8.15 do 14.30 sati. Kaptol - Mihaljevac: od 10 do 14.30 sati. Izvanredna autobusna linija Dubrava - Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj sa stajališta linije 231 te će prometovati trasom: Dubrava - Mandlova - Branimirova - Krešićeva - Borongaj, Borongaj - Ulica Divka Budaka - Branimirova - Mandlova - Dubrava. Autobusi neće koristiti usputna stajališta. Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Magazinska polazit će s Črnomerca s istočnog izlaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 te će prometovati trasom: Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Selska - Zagorska - Magazinska - Nova cesta - Žajina - Adžijina - Magazinska, Magazinska - Zagorska - Selska - Ilica - Črnomerec. Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh na Ilici, u smjeru Črnomerca.

Izvanredna autobusna linija Kaptol - Mihaljevac prometovat će u oba smjera trasom: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Ulica Medveščak - Ksaverska - Mihaljevac. Linija će koristiti sva usputna autobusna stajališta. Za vrijeme posebne regulacije prometa, između Dubrave i Dupca prometovat će tramvaji, a okretat će se u spremištu Dubrava. Dodatne informacije o autobusnom prometu pogledajte OVDJE.

Električna mini vozila Fulir neće prometovati od 8 do 15 sati.

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