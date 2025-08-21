Obavijesti

ZA DJECU OD 14 DO 16 GODINA

HAK uvodi edukacije za mlade vozače romobila, na simulatoru će vježbati situacije iz prometa

HAK uvodi edukacije za mlade vozače romobila, na simulatoru će vježbati situacije iz prometa
Zagreb: Predstavljanje novog preventivno-edukativnog programa Hrvatskog autokluba o korištenju e-romobila | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S porastom korištenja električnih romobila na hrvatskim prometnicama sve su češće i prometne nesreće, često s teškim posljedicama u kojima nerijetko stradavaju maloljetnici

Na hrvatskim cestama sve je više električnih romobila, ali s njihovim porastom sve su češće i prometne nesreće, često s teškim posljedicama. Posebno zabrinjava činjenica da su u nesrećama nerijetko stradali i maloljetnici, piše HRT.

Problem su nepoštovanje prometnih pravila, vožnja bez kacige, prebrza vožnja te korištenje romobila na mjestima gdje to nije dopušteno, a sve češće i roditelji koji ih daju maloj djeci.

Zbog toga je Hrvatski autoklub predstavio novi preventivno-edukativni program namijenjen sigurnoj vožnji električnih romobila.

MLAĐI JE OD 14 GODINA Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura
Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura

Predsjednik HAK-a Ivo Bikić objasnio je da je cilj dodatno osposobiti mlade vozače.

- Program je namijenjen djeci od 14 do 16 godina, uvođenjem simulatora električnih romobila u proces osposobljavanja. Zaključujemo jedan proces u kojem, uz prometna vježbališta, priručnik i simulatore, uz adekvatne nastavnike i učitelje, zaključujemo proces edukacije - rekao je Bikić.

Naglasio je da će učenici kroz program naučiti osnovna pravila upravljanja romobilom.

U BOLNICI SU Maloljetnici pali s e-romobila na Viru: Nisu imali kacige, jedan ima ozljede opasne po život!
Maloljetnici pali s e-romobila na Viru: Nisu imali kacige, jedan ima ozljede opasne po život!

- Naučit će prije svega da iznad 14 godina se može upravljati električnim romobilom, a zatim će naučiti sva pravila upravljanja, te na simulatorima uvježbavati situacije iz prometa. Ponavljanjem će dobiti pravilnu sliku o tome kako reagirati i koje su posljedice njihovog ponašanja - poručio je.

Simulator vožnje predviđa različite situacije - od vožnje pod utjecajem alkohola, preko nepropisne brzine do procjena rizika u prometu. Cilj je, ističu u HAK-u, razviti svijest kod mladih i smanjiti broj nesreća koje postaju sve češće.

