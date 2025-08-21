HAK uvodi edukacije za mlade vozače romobila, na simulatoru će vježbati situacije iz prometa

Na hrvatskim cestama sve je više električnih romobila, ali s njihovim porastom sve su češće i prometne nesreće, često s teškim posljedicama. Posebno zabrinjava činjenica da su u nesrećama nerijetko stradali i maloljetnici, piše HRT.

Problem su nepoštovanje prometnih pravila, vožnja bez kacige, prebrza vožnja te korištenje romobila na mjestima gdje to nije dopušteno, a sve češće i roditelji koji ih daju maloj djeci.

Zbog toga je Hrvatski autoklub predstavio novi preventivno-edukativni program namijenjen sigurnoj vožnji električnih romobila.

Predsjednik HAK-a Ivo Bikić objasnio je da je cilj dodatno osposobiti mlade vozače.

- Program je namijenjen djeci od 14 do 16 godina, uvođenjem simulatora električnih romobila u proces osposobljavanja. Zaključujemo jedan proces u kojem, uz prometna vježbališta, priručnik i simulatore, uz adekvatne nastavnike i učitelje, zaključujemo proces edukacije - rekao je Bikić.

Naglasio je da će učenici kroz program naučiti osnovna pravila upravljanja romobilom.

- Naučit će prije svega da iznad 14 godina se može upravljati električnim romobilom, a zatim će naučiti sva pravila upravljanja, te na simulatorima uvježbavati situacije iz prometa. Ponavljanjem će dobiti pravilnu sliku o tome kako reagirati i koje su posljedice njihovog ponašanja - poručio je.

Simulator vožnje predviđa različite situacije - od vožnje pod utjecajem alkohola, preko nepropisne brzine do procjena rizika u prometu. Cilj je, ističu u HAK-u, razviti svijest kod mladih i smanjiti broj nesreća koje postaju sve češće.