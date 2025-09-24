Obavijesti

PROMET

HAK: Više prometnih nesreća na autocestama, zastoji na cesti

Piše HINA,
HAK: Više prometnih nesreća na autocestama, zastoji na cesti
Foto: HAK

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između tunela Škurinje I i tunela Katarina u smjeru Križišća, vozi se jednom prometnom trakom, a kolona je duga oko dva kilometra

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o više prometnih nesreća na hrvatskim autocestama u srijedu ujutro, zbog čega se vozi uz ograničenja i zastoje, a vozače je pozvao da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između tunela Škurinje I i tunela Katarina u smjeru Križišća, vozi se jednom prometnom trakom, a kolona je duga oko dva kilometra.

Prometna je nesreća i na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika, te između čvora Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine.

Prometne nesreće na autocesti A3 i Jadranskoj magistrali

Nesreća je i na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, te se vozi po dvije prometne trake.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!
JESEN DONIJELA POGORŠANJE

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno...
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem

