HAK: Vjetar ograničava promet na Jadranskoj magistrali. Za neka vozila je zabranjen promet

Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni.

Zbog pješaka na autocesti A7 između tunela Škurinje II i čvora Rijeka zapad u smjeru GP Rupa vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Kolona vozila na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat. Kolona vozila proteže se u duljini od oko dva kilometra.

Za sve skupina vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Krčki most; Paški most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac u zonama radova između čvorova Jakuševec i Kosnica (zagrebačka obilaznica), te između naplate Zagreb Istok i čvora Križ (A3) vozi se usporeno.

Zbog radova zatvoreni su ulazni krak čvora Jakuševec u smjeru Lipovca (A3), a na čvoru Ivanić Grad izlazni krak iz smjera Lipovca prema Ivanić Gradu te izlazni krak iz Ivanić Grada u smjeru Zagreba.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zatvoren je izlazni krak čvora Sveti Križ Začretje iz smjera Zagreba.

Zbog prepriječenog stabla za sav je promet zatvorena ŽC5164 Bunić-Podlapača.

Zbog radova vozi se dvosmjerno jednim kolnikom na autocestama A2 Zagreb-Macelj između naplate Zaprešić i čvora Zabok; te A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Vrata.

Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik.

U pomorskom prometu nema poteškoća.