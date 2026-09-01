HAK: Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana prometa za autobuse na kat, prikolice...

Zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle zbog vjetra na Jadranskoj magistrali dok su kolnici mjestimice mokri u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

Zabrana prometa za prvu skupinu vozila je između Bakra i Senja, između čvora Križišće (A7) i Križišća (DC501) te Kraljevice (DC8) i čvora Križišće (A7).

Iz HAK-a navode povremene zastoje u zonama radova, stoga upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreb, na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i na Jadranskoj magistrali (DC) u Stobreču.