Hakeri upali u Booking.com, ukrali podatke o korisnicima

Platforma za rezervaciju smještaja Booking.com potvrdila je da je pretrpjela sigurnosni incident u kojem su neovlaštene treće strane pristupile osobnim podacima i detaljima rezervacija dijela korisnika. Tvrtka sa sjedištem u Amsterdamu, koja na svojim stranicama nudi više od 30 milijuna smještajnih jedinica diljem svijeta, obavijestila je pogođene klijente emailom te poduzela korake kako bi osigurala njihove račune.

Iz Booking.com-a su priopćili da su "primijetili sumnjivu aktivnost koja uključuje neovlaštene treće strane koje su mogle pristupiti informacijama o rezervacijama nekih gostiju".

Naveli su kako su odmah nakon otkrića poduzeli mjere za ograničavanje problema, uključujući promjenu PIN brojeva za pogođene rezervacije. Zasad su odbili otkriti koliko je točno korisnika obuhvaćeno ovim incidentom.

Prema obavijesti koju su korisnici dobili, hakeri su mogli pristupiti širokom spektru osobnih podataka. Popis uključuje puna imena, email adrese, brojeve telefona, detalje o rezervaciji te "sve što ste možda podijelili sa smještajnim objektom".

Iako su neke inicijalne obavijesti spominjale i mogućnost curenja kućnih adresa, glasnogovornik tvrtke je naknadno pojasnio kako one ipak nisu bile ugrožene. Iz Booking.com-a su odlučno naglasili da financijski podaci, poput brojeva kreditnih kartica, nisu bili dostupni napadačima jer se čuvaju u odvojenim i dodatno zaštićenim sustavima.

Booking.com se posljednjih godina suočava s porastom online prijevara.