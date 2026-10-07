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HALMED o spornom cjepivu: 'Sve je potrebno još provjeriti'

Piše HINA, Iva Tomas,
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HALMED o spornom cjepivu: 'Sve je potrebno još provjeriti'
Foto: Annie Rice
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Proizvođač predmetnog BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze cjepiva potrebno dodatno provjeriti i potvrditi, na čemu HALMED sada prioritetno radi - priopćio je HALMED

Iako se zaprimljene sumnje na nuspojave povučenog BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. odnose se na serije 807-1 i 683-1, sumnja u neispravnost u kakvoći obuhvaća svih 11 serija tog cjepiva koje su od 2017. bile u prometu u Hrvatskoj, pojasnili su u utorak iz HALMED-a. Serijama 807-1 i 683-1 cjepiva proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. u Hrvatskoj se cijepilo okvirno od trećeg tromjesečja 2023. do početka 2026., navodi Agencija za lijekove i medicinske proizvode. 

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Kao i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), HALMED roditeljima savjetuje da prate pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području kosti ili zgloba, bolnost, ograničenje pokreta i šepanje, a ako se simptomi pojave, dijete treba odvesti pedijatru.

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- Vezano uz primjenu BCG cjepiva proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd., HALMED trenutačno ne raspolaže podacima koji bi upućivali da je u ijednom od predmetna četiri slučaja prijave sumnje na nuspojavu ostemijelitisa primijenjena pogrešna doza cjepiva. HALMED provjerava i uspoređuje sve dostupne podatke vezane uz navedene prijave sumnji na nuspojavu kako bi se utvrdila točno primijenjena doza. Proizvođač predmetnog BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze cjepiva potrebno dodatno provjeriti i potvrditi, na čemu HALMED sada prioritetno radi - priopćio je HALMED.

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