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PLATILI PREKO 8 TISUĆA EURA

HZZO nakon smrti Vedrane Rudan sumnja u liječenje koje joj je sam platio: 'Nije jasno...'

Piše Iva Tomas,
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HZZO nakon smrti Vedrane Rudan sumnja u liječenje koje joj je sam platio: 'Nije jasno...'
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Brnić također smatra da iz dostupne dokumentacije nije jasno je li odluka o SBRT-u donesena nakon neovisne multidisciplinarne procjene svih mogućnosti liječenja ili je slijed liječenja određen preporukama liječnika i ustanove koja istodobno provodi radiokirurško liječenje

U sudski je spis stiglo novo stručno mišljenje o upravnom sporu Vedrane Rudan protiv Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), koje otvara dodatna pitanja o postupanju Zavoda i načinu ugovaranja privatnih zdravstvenih usluga. Rudan je od HZZO-a tražila povrat od oko 3000 eura za dijagnostičku pretragu koju je sama platila prije liječenja raka stereotaktičnom radioterapijom (SBRT) u Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, piše Portal novosti.

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Rudan je preminula 18. kolovoza, a samo osam dana poslije sastavljeno je 11-stranično mišljenje specijalistice onkologije i radioterapije Sanje Brnić, članice liječničkog povjerenstva Direkcije HZZO-a. Zavod ga je sudu dostavio 31. kolovoza, uz odgovor na žalbu. HZZO je ranije tvrdio da Radiochirurgia nema ugovor sa Zavodom za PET CT, da pretraga nije bila hitna te da ju je Rudan obavila na preporuku privatne ustanove i o vlastitom trošku. Istodobno, HZZO joj je refundirao 8814,40 eura za SBRT liječenje. U novom mišljenju Brnić ne dovodi u pitanje samo financiranje dijagnostičke pretrage, već i njezinu medicinsku nužnost. Navodi da tehnološka naprednost uređaja sama po sebi ne znači da je pacijent morao biti pregledan upravo u Radiochirurgiji.

- Tehnološka naprednost ULTRA HD PET/MR-a ne može se automatski izjednačiti s postojanjem medicinske obveze njegove primjene, navodi Brnić.

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Dodatno je problematizirala i odluku o samom SBRT liječenju koje je HZZO platio više od 8800 eura. Prema njezinu mišljenju, kod lokaliziranog i operabilnog intrahepatičnog kolangiokarcinoma temeljna opcija liječenja je kirurška resekcija, dok SBRT nije postupak koji se automatski podrazumijeva između dijagnostike i operacije. Brnić također smatra da iz dostupne dokumentacije nije jasno je li odluka o SBRT-u donesena nakon neovisne multidisciplinarne procjene svih mogućnosti liječenja ili je slijed liječenja određen preporukama liječnika i ustanove koja istodobno provodi radiokirurško liječenje. Time se otvara i pitanje sukoba interesa, budući da liječnik koji preporučuje određenu dijagnostiku ili terapiju može biti povezan s ustanovom u kojoj se ta terapija provodi.

Posebno je problematično što HZZO za 2026. godinu s Radiochirurgijom ima ugovoreno 1600 postupaka. Ako Zavod sada dovodi u pitanje opravdanost liječenja u jednom slučaju, postavlja se pitanje hoće li preispitati i ostale postupke koje financira. Slučaj dodatno dobiva na težini jer je Rudan na Radiochirurgiju uputio dr. Stipislav Jadrijević iz KB-a Merkur, koji istodobno radi u Radiochirurgiji, dok ga HZZO angažira i kao stručnog konzultanta u pojedinim postupcima osiguranika.

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