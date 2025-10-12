Hamas neće sudjelovati na potpisivanju mirovnog sporazuma u Egiptu

"Hamas neće sudjelovati u procesu potpisivanja. Prisustvovat će samo posrednici, zajedno s američkim i izraelskim dužnosnicima", rekli su izvori unutar organizacije.

Osim Sjedinjenih Država i Egipta, Katar je pomogao posredovati između sukobljenih strana. Izrael i Hamas nisu vodili izravne razgovore o okončanju rata u Gazi.

Američki predsjednik Donald Trump planira otputovati u Egipat u nedjelju radi službenog potpisivanja sporazuma između Izraela i Hamasa.

Svjetski čelnici iz više od 20 zemalja prisustvovat će samitu zakazanom za ponedjeljak u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku s ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze, priopćilo je egipatsko predsjedništvo.

Okupljanje se održava nakon što je ranije ovog tjedna postignut prekid vatre i sporazum o oslobađanju talaca između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas u okviru američkog mirovnog plana.

Američki predsjednik Donald Trump i egipatski predsjednik Abdel-Fatah al-Sisi supredsjedat će sastankom, službeno nazvanim "Samit za mir u Šarm El-Šeiku", navodi se u izjavi predsjedništva objavljenoj u subotu navečer.

Cilj je samita okončanje rata u Pojasu Gaze i jačanje napora za uspostavu mira i stabilnosti na Bliskom istoku, navodi se u izjavi.

Imena sudionika nisu službeno objavljena.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres već su potvrdili svoje sudjelovanje.

Europsku uniju na samitu u ponedjeljak predstavljat će predsjednik Vijeća Europske unije Antonio Costa.

Britanski premijer Keir Starmer također će prisustvovati.

Njemački kancelar Friedrich Merz primio je poziv za sudjelovanje, prema vladinim izvorima.

Neki mediji izvijestili su da će nazočni biti i turski predsjednik, premijeri Španjolske i Pakistana, kao i bahreinski monarh.