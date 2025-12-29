Hamas uoči sastanka Trumpa i Netanyahu poručio: 'Nećemo se razoružati dok traje okupacija'

Oružani ogranak Hamasa ponovno je u ponedjeljak, uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua posvećenog budućnosti Pojasa Gaze, poručio da se neće razoružati.

Brigade Izudina al-Kasama potvrdile su također da je poginuo njihov glasnogovornik Abu Obeida, što je Izrael objavio u kolovozu.

"Naš narod će se braniti i neće se odreći svojeg oružja dok god traje okupacija, neće se predati, čak i ako se bude morao braniti golim rukama", rekao je njihov novi glasnogovornik, koji je preuzeo isto ratno ime, u videoporuci objavljenoj na Telegramu.

Izjava je objavljena nekoliko sati uoči sastanka između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Floridi.

Washington i regionalni posrednici žele ubrzati ritam provedbe sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze kako bi se prešlo na drugu fazu. Sporazum je stupio na snagu u listopadu.

U središtu pregovora je razoružavanje Hamasa, koji to odbija. Hamas je nedavno predložio "zamrzavanje ili skladištenje oružja" i odgovornost prebacio na Izrael.

"Pozivamo sve uključene strane da rade na razoružavanju ubojitog oružja okupacije, koje se koristilo i koje se i dalje koristi za istrebljenje našeg naroda", rekao je novi Abu Obeida.