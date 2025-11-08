Obavijesti

PREKID VATRE

Hamas vratio Izraelu tijela talaca: Izraelsko-argentinski talac Lior Rudaeff identificiran

Foto: Shir Torem

Izraelska vojska potvrdila je identitet Liora Rudaeffa, ubijenog tijekom napada Hamasa 7. listopada, dok je Hamas vratio 23 od 28 tijela talaca u skladu s prekidom vatre.

Izraelska vojska kaže da je identificirala tijelo izraelsko-argentinskog državljanina Liora Rudaeffa, čime je Hamas vratio 23 od 28 tijela talaca u skladu s prvom fazom prekida vatre, javlja u subotu BBC.

Šezdesetjednogodišnji Rudaeff je ubijen dok je pokušao braniti kibuc Nir Yitzhak tijekom napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023. godine, a njegovo tijelo u Gazu je prenijela skupina Palestinski islamistički džihad, rekla je vojska.,

Palestinski islamistički džihad ustvrdio je da je tijelo nađeno u petak u Han Junisu na jugu Gaze.

Hamas je vratio preostalih 20 živih talaca te 23 od 28 tijela talaca u skladu s prvom fazom prekida vatre koji je počeo 10. listopada.

Izrael kritizira Hamas zbog toga što još uvijek nije vratio sva tijela. Hamas kaže da ih je teško naći pod ruševinama.

Palestinski islamistički džihad oružana je skupina koja surađuje s Hamasom i sudjelovala je u napadima 7. listopada.

Tijekom prve faze mirovnog sporazuma kojemu su posredovale SAD, Izrael je oslobodio 250 palestinskih zatvorenika iz svojih zatvora te 1718 osoba privedenih iz Gaze.

